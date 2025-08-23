«Рубин» — «Спартак»: Мартинс забил второй гол красно-белых

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс забил на 73-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Рубином» — 2:0.

Голевую передачу сделал Жедсон Фернандеш.

Для Мартинса этот гол стал вторым в сезоне чемпионата России-2025/26.