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«Рубин» — «Сочи»: стали известны стартовые составы

15:07
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Сочи» на матч товарищеского турнира Кубка Матч Премьер. Встреча начнется в 16.00 (мск).

«Рубин»: Дюпин, Мусаев, Нижегородов, Зуев, Самошников, Абильдгор, Шатов, Ин Бом, Хакшабанович, Кварацхелия, Деспотович.

«Сочи»: Заболотный, Барач, Родриго, Юрганов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Попов, Дуганджич, Бурмистров.

Ранее в рамках данного турнира команда Леонида Слуцкого обыграла с минимальным счетом «Химки» — 1:0, а также разгромно проиграла «Спартаку» — 0:4.

«Сочи» Владимира Федотова уступила красно-белым (0:4) и выиграла у «Химок» — 3:2.

Следить за трансляцией матча «Рубин» — «Сочи» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Рубин — Сочи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит
Локомотив

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75
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Финикс Санз
Милуоки Бакс

П1

34%

1.60

ТБ 217.5

23%

1.88

П2

19%

2.40
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05

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