«Рубин» — «Сочи»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Сочи» на матч товарищеского турнира Кубка Матч Премьер. Встреча начнется в 16.00 (мск).
«Рубин»: Дюпин, Мусаев, Нижегородов, Зуев, Самошников, Абильдгор, Шатов, Ин Бом, Хакшабанович, Кварацхелия, Деспотович.
«Сочи»: Заболотный, Барач, Родриго, Юрганов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Попов, Дуганджич, Бурмистров.
Ранее в рамках данного турнира команда Леонида Слуцкого обыграла с минимальным счетом «Химки» — 1:0, а также разгромно проиграла «Спартаку» — 0:4.
«Сочи» Владимира Федотова уступила красно-белым (0:4) и выиграла у «Химок» — 3:2.
Следить за трансляцией матча «Рубин» — «Сочи» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Ровно час остаётся до матча #РубинСочи ?— «Рубин» Казань (@fcrk) July 17, 2021
Наш стартовый состав на игру ?? pic.twitter.com/TriHV5eqIr
Закрываем турнир в таком составе ??#РубинСочи | ?? х ??? pic.twitter.com/xh5TnQgZfw— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 17, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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