РПЛ представила новый трофей Суперкубка
Тинькофф РПЛ представила новый трофей Суперкубка России.
Кубок сделан из латуни, вес — 15 килограммов. Предыдущий трофей был передан на вечное хранение «Зениту» в 2020-м году, после того, как клуб стал пятикратным победителем турнира.
?? Предыдущий трофей был передан на вечное хранение «Зениту». В 2020-м клуб стал пятикратным победителем турнира— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 17, 2021
?#ОлимпСуперкубок #ЗенитЛоко pic.twitter.com/hsIAk7UEWh
Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет сегодня, 17 июля в Калининграде. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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