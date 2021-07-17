Слуцкий рассказал о переходе Старфельта в «Селтик»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о переходе защитника казанцев Карла Старфельта в «Селтик».
«Насколько нам мешает отъезд Старфельта? Это правила игры. Если мы получаем какое-то сверхинтересное предложение, которое выгодно и клубу, и развитию игрока, то мы вынуждены — в хорошем смысле слова — его принимать. Это несколько путает планы, но мы понимаем, что на такую ситуацию можем закладываться всегда. Не исключено, что еще кто-то по ходу трансферного окна нас покинет. Это нормальная ситуация. Скорее, даже радует, что у нас такое происходит. Когда этот трансфер состоится, он будет самым крупным», — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий.
Старфельт выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 швед провел 31 матч за казанскую команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 3 миллиона евро.
Сегодня, 17 июля журналист Фабрицио Романо сообщил, что Старфельт подписал контракт с «Селтиком».
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