«Рубин» предложил 1,5 миллиона за игрока «Маккаби Хайфа» Джабера

«Рубин» заинтересован в покупке полузащитника «Маккаби Хайфа» Махмуда Джабера, сообщает Israel Hayom.

По информации источника, казанский клуб предложил за хавбека 1,5 миллиона евро, но президент израильской команды Якуб Шахар не готов продавать Джабера менее чем за 2,5 миллиона евро. Также 1,5 миллиона евро за футболиста предложил «Сент-Этьен».

Ynet.co.il подтверждает обращение «Рубина» с предложением зарплаты в 800 тысяч евро в сезон.

Об интересе «Рубина» к Джаберу стало известно еще в 2023 году, тогда казанцы предлагали за футболиста 1,2 миллиона евро. Также сообщалось об интересе со стороны ЦСКА, «Локомотива» и «Ахмата».

В этом сезоне на счету 25-летнего израильтянина 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 результативными передачами. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.