Источник: «Црвена Звезда» заплатит за Тикнизяна 2,2 миллиона евро и подпишет контракт на 4 года

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян близок к переходу в «Црвену Звезду», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, сербский клуб заплатит «Локомотиву» 2,2 миллиона евро. Также железнодорожники могут получить 10 процентов от будущей перепродажи футболиста. 26-летний футболист подпишет четырехлетний контракт с «Црвеной Звездой».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.