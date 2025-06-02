Источник: Станкович несколько раз звонил Комличенко, чтобы убедить его перейти в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пытается убедить форварда «Ростова» Николая Комличенко перейти в московский клуб, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, сербский специалист несколько раз звонил 29-летнему форварду в последние дни. Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Локомотив».

Комличенко объявил об уходе из «Ростова» 1 июня. В общей сложности нападающий провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.