Источник: Станкович несколько раз звонил Комличенко, чтобы убедить его перейти в «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пытается убедить форварда «Ростова» Николая Комличенко перейти в московский клуб, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По информации источника, сербский специалист несколько раз звонил 29-летнему форварду в последние дни. Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Локомотив».
Комличенко объявил об уходе из «Ростова» 1 июня. В общей сложности нападающий провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.
Источник: Telegram-канал «Мутко против»
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|6
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|2
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|19
|
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|
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|0
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|9
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
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|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
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|11.10
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
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|П
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Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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Юрий Горшков
Крылья Советов
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|К
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Ахмат
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|
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|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
|1
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