«Рубин» показал видео, на котором Дядюн жонглирует туалетной бумагой в 2016 году

«Рубин» в Twitter опубликовал видео 2016 года, на котором форвард Владимир Дядюн жонглирует разными предметами.

В частности, нападающий использует вместо мяча рулон туалетной бумаги. В 2020 году из-за пандемии коронавируса футболисты запустили челлендж, в котором требуется набить ногой рулон бумаги.

Владимир Дядюн жонглировал бумагой задолго до того, как это делали звёзды мирового футбола ?



Бывший нападающий нашей команды демонстрирует чудеса фристайла и доказывает, что в футбол можно играть любым предметом ?



? https://t.co/MM4DpKrzq6#StayAtHome | #stayhomechallenge pic.twitter.com/UnC7SZ50hs — «Рубин» Казань (@fcrk) March 21, 2020

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.