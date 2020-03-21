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«Рубин» показал видео, на котором Дядюн жонглирует туалетной бумагой в 2016 году

14:06

«Рубин» в Twitter опубликовал видео 2016 года, на котором форвард Владимир Дядюн жонглирует разными предметами.

В частности, нападающий использует вместо мяча рулон туалетной бумаги. В 2020 году из-за пандемии коронавируса футболисты запустили челлендж, в котором требуется набить ногой рулон бумаги.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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