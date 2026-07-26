«Рубин» — «Краснодар»: Кристиан забил третий гол «быков»

«Краснодар» забил третий гол в ворота «Рубина» в матче 1-го тура чемпионата России — 3:1.

На 90+4-й минуте отличился полузащитник Кристиан.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».