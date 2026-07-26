«Оренбург» — «Ростов»: хозяева в меньшинстве вышли вперед на последних минутах

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков вывел свою команду вперед в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» — 2:1.

Форвард отличился ударом в девятку на 90+4-й минуте встречи.

Касаджиков перешел в «Оренбург» на правах аренды из «Зенита» перед стартом сезона-2026/27. Гол в ворота «Ростова» стал для него дебютным в составе оренбуржцев. За 10 минут до этого футболист сделал результативную передачу на Руслана Куля, который сравнял счет.

«Оренбург» играет в меньшинстве с 49-й минуты встречи после удаления нападающего Максима Савельева.