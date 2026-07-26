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26 июля, 21:35

«Краснодар» победил «Рубин» в Казани: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 1-го тура чемпионата России.

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26 июля, 21:35

В воскресенье, 26 июля, «Рубин» в Казани проиграл «Краснодару».

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
26 июля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:3
Краснодар

26 июля, 21:34

Матч окончен

90+6. Все, «Краснодар» обыграл «Рубин» в гостях в первом туре нового сезона. Казанцы первыми забили, но потом остались вдесятером после удаления Рожкова. Во втором тайме «Краснодар» воспользовался преимуществом лишнего игрока и склонил чашу весов в свою пользу.

26 июля, 21:33

90+5. На половине поля гостей заканчивается матч. Но интриги уже нет...

26 июля, 21:32

«Краснодар» забивает третий гол

90+4. А теперь первый гол в России забивает Кристиан! Выбежал один на один после паса вратаря, пробил низом, Ставер отбил, но прямо в него же, и мяч рикошетом отлетел в ворота.

26 июля, 21:31

90+3. Кристиан получил свою первую карточку в России — за грубую игру в верховой борьбе.

26 июля, 21:30

90+2. Кривцов поймал собой мяч, оказавшись на пути после удара Оздоева, потом попытался переправить мяч в сетку, но Ставер отбил, выставив руку.

26 июля, 21:28

90+1. «Краснодар» заработал штрафной, последовала подача с правого фланга, но защита «Рубина» вынесла мяч.

26 июля, 21:27

90-я минута. Целых 6 минут добавлено ко второму тайму. Интрига еще жива!

26 июля, 21:25

88-я минута. Лобов вместо Тесленко у «Рубина» на концовку выходит.

26 июля, 21:24

87-я минута. Жарко было у ворот гостей, но отбились краснодарцы после углового.

26 июля, 21:23

86-я минута. Кузнецов ускорился по флангу и попытался прострелить, но заработал лишь угловой.

26 июля, 21:21

84-я минута. Ленини вышел у «Краснодара» на концовку вместо Аугусту.

26 июля, 21:20

83-я минута. «Краснодар» здорово разыграл очередную атаку, но опять Кривцов залез в офсайд.

26 июля, 21:18

81-я минута. Двойная замена у «Краснодара». Кристиан и Оздоев вышли вместо Воробьева и Черникова.

26 июля, 21:17

80-я минута. Кузнецов активно вошел в игру, прострелил с фланга, но защита сняла мяч.

26 июля, 21:15

78-я минута. И сразу чуть не забивает Уткин! Вуячич неудачно скинул мяч ему на ногу, Даниил слета пробил — Ставер потащил из-под перекладины!

26 июля, 21:14

77-я минута. Боселли покидает поле, немного прихрамывая. Вместо него Уткин появился.
А у «Рубина» вместо Арройо вышел Кузнецов.

26 июля, 21:12

75-я минута. «Краснодар» удрал в контратаку, Батчи получил пас в штрафной, сблизился с вратарем и пробил с левой в ближний угол, но не попал.

26 июля, 21:11

73-я минута. Тормена успел подстраховать вратаря и перехватил прострели с фланга вдоль ворот.

26 июля, 21:10

72-я минута. До сих пор нет замен у «Краснодара», хотя чувствуется, что уже от постоянного владения мячом подустали гости.

26 июля, 21:08

70-я минута. Мальдонадо не пустил в прорыв Боселли, удачно под него подставившись. И тут карточки нет.

26 июля, 21:06

68-я минута. И тут же футболисты отправились на водопой и мини-лекцию от тренеров.

26 июля, 21:05

67-я минута. Еще один гол забил Кривцов ударом в касание в дальний угол, но опять его отменили. Чуть-чуть сам Никита забрался в офсайд.

26 июля, 21:04

66-я минута. И снова Ходжа в центре внимания, в Аугусто он влетел. Но без карточки обошлось.

26 июля, 21:03

65-я минута. Ходжа издалека пробивал, но мяч улетел на трибуны.

26 июля, 21:02

64-я минута. А у «Рубина» двойная замена. Мальдонадо выходит вместо Нижегородова. Казанцы хотят попытаться спасти матч. И Сиве вместо Безрукова еще.

26 июля, 21:01

63-я минута. Батчи на фланге пошел в обыгрыш, но на дриблинге не смог уйти от Арройо.

26 июля, 20:59

61-я минута. Тут же угловой подают гости, и Ставер на выходе первый на мяче.

26 июля, 20:58

60-я минута. Боселли снова к мячу подошел, пробил с отскоком от газона в обвод стенки — Ставер дотянулся в углу.

26 июля, 20:56

58-я минута. Ходжа сбил Черникова, штрафной для «Краснодара», под прямой удар.

26 июля, 20:55

57-я минута. Сбавил темп «Краснодар» после этой контратаки «Рубина». Не хочется «быкам» снова нарваться на такой быстрый выпад.

26 июля, 20:54

55-я минута. Убежали казанцы в контратаку, Даку зажал передачу на Безрукова и в итоге сам пробил с острого угла, запоров момент.

26 июля, 20:52

54-я минута. «Краснодар» продолжает давить. Мяч почти не уходит с половины поля хозяев.

26 июля, 20:51

«Краснодар» выходит вперед

53-я минута. ГООООЛ! Батчи вложил мяч в ногу Боселли, тот пяткой в касание отдал на Кривцова, а Никита так же в касание кладет мяч в дальний угол.

26 июля, 20:49

51-я минута. «Краснодар» продолжает искать счастье в атаке, незасчитанный гол только раззадорил гостей.

26 июля, 20:47

49-я минута. ГОООЛ! Боселли от лицевой выдал пас Кривцову, тот пробил мимо голкипера. Но гол в итоге не засчитали из-за находившегося в офсайде Воробьева.

26 июля, 20:45

48-я минута. Боселли открылся под пас Кривцова в штрафную и с острого угла пробил — отбивает Ставер!

26 июля, 20:44

47-я минута. Тормена и Кривцов взяли «в коробочку» Даку и завалили его в центре поля.

26 июля, 20:42

Второй тайм

46-я минута. Вернулись команды на поле, продолжается матч. У «Рубина» Самошников вышел вместо Грипши.

26 июля, 20:26

Перерыв

Все, ничья после первого тайма. «Краснодар» в концовке отыгрался, и у него еще целый тайм в большинстве впереди.

26 июля, 20:25

«Краснодар» сравнивает счет

45+6. ГОООЛ! Боселли через «дырку» в стенке пробил и уложил мяч в угол — Ставер не отбил!

26 июля, 20:24

45+5. Грипши получил карточку за грубый фол, и опасный штрафной для «Краснодара» под занавес первого тайма.

26 июля, 20:23

45+4. Угловой подал «Краснодар», последовала скидка, но до удара дело не дошло.

26 июля, 20:22

45+2. Мяч почти постоянно находится на половине поля «Рубина», но остроты у ворот хозяев почти нет.

26 июля, 20:21

45+1. Кривцов сфолил в чужой штрафной, заехав по ноге Вуячичу. Арбитр достал желтую карточку.

26 июля, 20:20

45-я минута. Добавленное время пошло. Пять минут к первому тайму арбитр накинул.

26 июля, 20:19

44-я минута. Черников с правого фланга навешивал в штрафную, но Ставер оказался первым на мяче.

26 июля, 20:18

42-я минута. Грипши и Вахания в верховой борьбе столкнулись головами, небольшая пауза в игре, врачи прибежали на поле.

26 июля, 20:17

41-я минута. Батчи зарядил из-за штрафной, но мяч выше перекладины прошел.

26 июля, 20:16

40-я минута. Батчи получил пас на краю вратарской, но не смог ни пробить с острого угла, ни отдать пас. Обступили его защитники «Рубина» и втроем в итоге отобрали мяч.

26 июля, 20:15

39-я минута. Вуячич из глубины отдавал на Даку в штрафную, но того плотно держали и не пустили к мячу.

26 июля, 20:14

38-я минута. Воробьев с линии штрафной прицельно пробилс левой ноги — перекладина спасла «Рубин»!

26 июля, 20:12

36-я минута. Нижегородов по ногам Боселли попал, но и тут без карточки обошлось.

26 июля, 20:10

34-я минута. Даку жестко подкатился под Жубала, но арбитр не стал ему показывать желтую карточку.

26 июля, 20:09

33-я минута. Вуячич пытался пробить с дистанции, но Тормена подставился под мяч.

26 июля, 20:07

31-я минута. Чуть-чуть отодвинул игру «Рубин» со своей половины поля, но ненадолго. «Краснодар» снова держит мяч у чужой штрафной.

26 июля, 20:06

30-я минута. Держится мяч у «Краснодара», но ничего острого «быки» создать пока не могут у ворот Ставера.

26 июля, 20:05

28-я минута. Боселли рванул к воротам под заброс из глубины, но залез в офсайд.

26 июля, 20:04

26-я минута. Опустился вниз «Рубин», сев в оборону. Но и «Краснодару» не особо удается в штрафную мяч доставить.

26 июля, 20:03

25-я минута. Казанцы стараются подержать мяч, но не особо получается. «Краснодар» сместил игру на чужую половину поля.

26 июля, 20:02

24-я минута. Даку в подкате играл против Батчи на фланге, но в итоге самому себе больно сделал, дернув ногу.

26 июля, 19:59

22-я минута. Небольшая пауза на водопой в середине тайма. Привет чемпионату мира.

26 июля, 19:58

21-я минута. Воробьев пытался открыться под пас из глубины, но не дождался передачи на ход.

26 июля, 19:57

20-я минута. Желтую карточку получает главный тренер «Рубина» Артига. Эмоции зашкаливают уже.

26 июля, 19:56

19-я минута. «Краснодар», оказавшись в большинстве, раскатывает мяч вокруг чужой штрафной, выискивая вариант для обострения.

26 июля, 19:54

Удаление у «Рубина»

17-я минута. VAR вмешался, подозвал арбитра к монитору, и он в итоге удалил Рожкова за удар локтем по лицу.

26 июля, 19:52

16-я минута. Боселли получил по лицу, Рожков от него отмахнулся. И кровь пошла у нападающего краснодарца.

26 июля, 19:51

15-я минута. Даку едва снова не вывалился один на один, но Жубал теперь его не пустил в штрафную.

26 июля, 19:50

14-я минута. «Рубин» после гола продолжает идти вперед, «Краснодару» приходится отбиваться.

26 июля, 19:47

«Рубин» открывает счет

12-я минута. Ставер вынес мяч и оформил голевую! Даку выиграл борьбу у двоих защитников, выскочил один на один и пробил в правый угол — Агкацев даже не прыгнул.

26 июля, 19:46

11-я минута. Длинный заброс в штрафную на Даку вывел его один на один, но переиграть Агкацева он не смог.

26 июля, 19:45

10-я минута. Рожков забегал по флангу, но диагональный пас на него не прошел.

26 июля, 19:44

9-я минута. Кривцов закидывал мяч в штрафную, но защита казанцев была начеку.

26 июля, 19:43

8-я минута. «Краснодар» давит и прессингует, играет с позиции первого номера. «Рубину» пока тяжеловато.

26 июля, 19:41

6-я минута. «Рубин» попытался перехватить мяч, но долго его не продержал. А следом Воробьёву досталось после попытки убежать в атаку.

26 июля, 19:38

4-я минута. Кривцов заряжает с дальней дистанции — Ставер тащит из угла!

26 июля, 19:36

3-я минута. Гости с первых же минут забрали мяч, но пока продвинуться к штрафной не получается.

26 июля, 19:33

Матч начался

1-я минута. Поехали! «Рубин» в бордовой форме сегодня, «Краснодар» — в белой.

26 июля, 18:25

Состав «Краснодара»

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Аугусто, Кривцов, Черников, Батчи, Боселли, Воробьев.

26 июля, 18:24

Состав «Рубина»

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Арройо, Рожков, Вуячич, Начо, Ходжа, Безруков, Грипши, Даку.

26 июля, 09:30

«Рубин» — «Краснодар»: потери

У «Рубина» в предстоящем матче не сыграют Дрезгич, у которого разрыв крестообразных связок, и Арройо, получивший мышечную травму. В «Краснодаре» травмированы Кордоба (он получил повреждение в сборной Колумбии на ЧМ-2026), а также Ловцов и Мукаилов.

26 июля, 09:25

«Рубин» — «Краснодар»: личные встречи

Команды провели между собой 28 матчей, в которых на счету «Краснодара» 19 побед, а «Рубин» выигрывал лишь 5 раз. Еще 4 игры завершились вничью.

В пяти последних матчах команда — хозяин не проигрывала.

26 июля, 09:20

«Краснодар»: трансферы межсезонья

«Краснодар» этим летом покинул Сперцян. Один из лидеров команды последних лет перешел в саудовский клуб «Аль-Ахли». Виктор Са уехал в бразильский «Сан-Паулу», а Джованни Гонсалес — в аргентинский «Ривер Плейт».

Пришли в «Краснодар» полузащитники Кристиан из «Крузейро» и Оздоев, у которого закончился контракт в ПАОКе, защитник Вахания из «Ростова», а также бывшие воспитанники собственной академии нападающий Воробьев из «Локомотива» и полузащитник Уткин из «Ахмата».

26 июля, 09:15

«Рубин»: трансферы межсезонья

Казанский клуб летом потерял целый ряд футболистов. Иванов и Швец завершили карьеру, Зотов, Кузяев и Ломовицкий ушли как свободные агенты, Апшацев, Мукба и Чуни отправились в аренду. Команду пополнили защитник Игнатьев из костромского «Спартак», полузащитник Сааведра из «Сочи» и арендованный у московского «Спартака» защитник Самошников.

26 июля, 09:10

Где смотреть трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар»

Игру «Рубин» — «Краснодар» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн матча.

26 июля, 09:05

Дата, место и время начала матча «Рубин» — «Краснодар»

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 26 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

26 июля, 09:00

В воскресенье, 26 июля, в 1-м туре РПЛ «Рубин» примет «Краснодар».

«Рубин» в межсезонье подписал контракты с Игнатьевым из костромского «Спартака» и Сааведрой из «Сочи», а также взял в аренду Самошникова у «Спартака».

«Краснодар» летом потерял ушедшего в клуб из Саудовской Аравии Эдуарда Сперцяна, а из-за травмы, полученной на чемпионате мира в составе сборной Колумбии, в первом туре не сыграет нападающий Джон Кордоба. Зато в клуб пришли защитник Вахания, полузащитники Уткин, Кристиан и Оздоев и нападающий Воробьев.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Рубин» — «Краснодар». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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