«Краснодар» победил «Рубин» в Казани: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 26 июля, в 1-м туре РПЛ «Рубин» примет «Краснодар».

«Рубин» в межсезонье подписал контракты с Игнатьевым из костромского «Спартака» и Сааведрой из «Сочи», а также взял в аренду Самошникова у «Спартака».

«Краснодар» летом потерял ушедшего в клуб из Саудовской Аравии Эдуарда Сперцяна, а из-за травмы, полученной на чемпионате мира в составе сборной Колумбии, в первом туре не сыграет нападающий Джон Кордоба. Зато в клуб пришли защитник Вахания, полузащитники Уткин, Кристиан и Оздоев и нападающий Воробьев.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Рубин» — «Краснодар». Присоединяйтесь!