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26 июля, 21:35
«Краснодар» победил «Рубин» в Казани: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 1-го тура чемпионата России.
Матч окончен
90+6. Все, «Краснодар» обыграл «Рубин» в гостях в первом туре нового сезона. Казанцы первыми забили, но потом остались вдесятером после удаления Рожкова. Во втором тайме «Краснодар» воспользовался преимуществом лишнего игрока и склонил чашу весов в свою пользу.
«Краснодар» забивает третий гол
90+4. А теперь первый гол в России забивает Кристиан! Выбежал один на один после паса вратаря, пробил низом, Ставер отбил, но прямо в него же, и мяч рикошетом отлетел в ворота.
90+3. Кристиан получил свою первую карточку в России — за грубую игру в верховой борьбе.
90+2. Кривцов поймал собой мяч, оказавшись на пути после удара Оздоева, потом попытался переправить мяч в сетку, но Ставер отбил, выставив руку.
90+1. «Краснодар» заработал штрафной, последовала подача с правого фланга, но защита «Рубина» вынесла мяч.
86-я минута. Кузнецов ускорился по флангу и попытался прострелить, но заработал лишь угловой.
83-я минута. «Краснодар» здорово разыграл очередную атаку, но опять Кривцов залез в офсайд.
81-я минута. Двойная замена у «Краснодара». Кристиан и Оздоев вышли вместо Воробьева и Черникова.
80-я минута. Кузнецов активно вошел в игру, прострелил с фланга, но защита сняла мяч.
78-я минута. И сразу чуть не забивает Уткин! Вуячич неудачно скинул мяч ему на ногу, Даниил слета пробил — Ставер потащил из-под перекладины!
77-я минута. Боселли покидает поле, немного прихрамывая. Вместо него Уткин появился.
А у «Рубина» вместо Арройо вышел Кузнецов.
75-я минута. «Краснодар» удрал в контратаку, Батчи получил пас в штрафной, сблизился с вратарем и пробил с левой в ближний угол, но не попал.
73-я минута. Тормена успел подстраховать вратаря и перехватил прострели с фланга вдоль ворот.
72-я минута. До сих пор нет замен у «Краснодара», хотя чувствуется, что уже от постоянного владения мячом подустали гости.
70-я минута. Мальдонадо не пустил в прорыв Боселли, удачно под него подставившись. И тут карточки нет.
67-я минута. Еще один гол забил Кривцов ударом в касание в дальний угол, но опять его отменили. Чуть-чуть сам Никита забрался в офсайд.
66-я минута. И снова Ходжа в центре внимания, в Аугусто он влетел. Но без карточки обошлось.
64-я минута. А у «Рубина» двойная замена. Мальдонадо выходит вместо Нижегородова. Казанцы хотят попытаться спасти матч. И Сиве вместо Безрукова еще.
63-я минута. Батчи на фланге пошел в обыгрыш, но на дриблинге не смог уйти от Арройо.
60-я минута. Боселли снова к мячу подошел, пробил с отскоком от газона в обвод стенки — Ставер дотянулся в углу.
57-я минута. Сбавил темп «Краснодар» после этой контратаки «Рубина». Не хочется «быкам» снова нарваться на такой быстрый выпад.
55-я минута. Убежали казанцы в контратаку, Даку зажал передачу на Безрукова и в итоге сам пробил с острого угла, запоров момент.
54-я минута. «Краснодар» продолжает давить. Мяч почти не уходит с половины поля хозяев.
«Краснодар» выходит вперед
53-я минута. ГООООЛ! Батчи вложил мяч в ногу Боселли, тот пяткой в касание отдал на Кривцова, а Никита так же в касание кладет мяч в дальний угол.
51-я минута. «Краснодар» продолжает искать счастье в атаке, незасчитанный гол только раззадорил гостей.
49-я минута. ГОООЛ! Боселли от лицевой выдал пас Кривцову, тот пробил мимо голкипера. Но гол в итоге не засчитали из-за находившегося в офсайде Воробьева.
48-я минута. Боселли открылся под пас Кривцова в штрафную и с острого угла пробил — отбивает Ставер!
47-я минута. Тормена и Кривцов взяли «в коробочку» Даку и завалили его в центре поля.
Второй тайм
46-я минута. Вернулись команды на поле, продолжается матч. У «Рубина» Самошников вышел вместо Грипши.
Перерыв
Все, ничья после первого тайма. «Краснодар» в концовке отыгрался, и у него еще целый тайм в большинстве впереди.
«Краснодар» сравнивает счет
45+6. ГОООЛ! Боселли через «дырку» в стенке пробил и уложил мяч в угол — Ставер не отбил!
45+5. Грипши получил карточку за грубый фол, и опасный штрафной для «Краснодара» под занавес первого тайма.
45+2. Мяч почти постоянно находится на половине поля «Рубина», но остроты у ворот хозяев почти нет.
45+1. Кривцов сфолил в чужой штрафной, заехав по ноге Вуячичу. Арбитр достал желтую карточку.
44-я минута. Черников с правого фланга навешивал в штрафную, но Ставер оказался первым на мяче.
42-я минута. Грипши и Вахания в верховой борьбе столкнулись головами, небольшая пауза в игре, врачи прибежали на поле.
40-я минута. Батчи получил пас на краю вратарской, но не смог ни пробить с острого угла, ни отдать пас. Обступили его защитники «Рубина» и втроем в итоге отобрали мяч.
39-я минута. Вуячич из глубины отдавал на Даку в штрафную, но того плотно держали и не пустили к мячу.
38-я минута. Воробьев с линии штрафной прицельно пробилс левой ноги — перекладина спасла «Рубин»!
34-я минута. Даку жестко подкатился под Жубала, но арбитр не стал ему показывать желтую карточку.
31-я минута. Чуть-чуть отодвинул игру «Рубин» со своей половины поля, но ненадолго. «Краснодар» снова держит мяч у чужой штрафной.
30-я минута. Держится мяч у «Краснодара», но ничего острого «быки» создать пока не могут у ворот Ставера.
26-я минута. Опустился вниз «Рубин», сев в оборону. Но и «Краснодару» не особо удается в штрафную мяч доставить.
25-я минута. Казанцы стараются подержать мяч, но не особо получается. «Краснодар» сместил игру на чужую половину поля.
24-я минута. Даку в подкате играл против Батчи на фланге, но в итоге самому себе больно сделал, дернув ногу.
21-я минута. Воробьев пытался открыться под пас из глубины, но не дождался передачи на ход.
20-я минута. Желтую карточку получает главный тренер «Рубина» Артига. Эмоции зашкаливают уже.
19-я минута. «Краснодар», оказавшись в большинстве, раскатывает мяч вокруг чужой штрафной, выискивая вариант для обострения.
Удаление у «Рубина»
17-я минута. VAR вмешался, подозвал арбитра к монитору, и он в итоге удалил Рожкова за удар локтем по лицу.
16-я минута. Боселли получил по лицу, Рожков от него отмахнулся. И кровь пошла у нападающего краснодарца.
15-я минута. Даку едва снова не вывалился один на один, но Жубал теперь его не пустил в штрафную.
14-я минута. «Рубин» после гола продолжает идти вперед, «Краснодару» приходится отбиваться.
«Рубин» открывает счет
12-я минута. Ставер вынес мяч и оформил голевую! Даку выиграл борьбу у двоих защитников, выскочил один на один и пробил в правый угол — Агкацев даже не прыгнул.
11-я минута. Длинный заброс в штрафную на Даку вывел его один на один, но переиграть Агкацева он не смог.
8-я минута. «Краснодар» давит и прессингует, играет с позиции первого номера. «Рубину» пока тяжеловато.
6-я минута. «Рубин» попытался перехватить мяч, но долго его не продержал. А следом Воробьёву досталось после попытки убежать в атаку.
3-я минута. Гости с первых же минут забрали мяч, но пока продвинуться к штрафной не получается.
Матч начался
1-я минута. Поехали! «Рубин» в бордовой форме сегодня, «Краснодар» — в белой.
Состав «Краснодара»
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Аугусто, Кривцов, Черников, Батчи, Боселли, Воробьев.
Состав «Рубина»
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Арройо, Рожков, Вуячич, Начо, Ходжа, Безруков, Грипши, Даку.
«Рубин» — «Краснодар»: потери
У «Рубина» в предстоящем матче не сыграют Дрезгич, у которого разрыв крестообразных связок, и Арройо, получивший мышечную травму. В «Краснодаре» травмированы Кордоба (он получил повреждение в сборной Колумбии на ЧМ-2026), а также Ловцов и Мукаилов.
«Рубин» — «Краснодар»: личные встречи
Команды провели между собой 28 матчей, в которых на счету «Краснодара» 19 побед, а «Рубин» выигрывал лишь 5 раз. Еще 4 игры завершились вничью.
В пяти последних матчах команда — хозяин не проигрывала.
«Краснодар»: трансферы межсезонья
«Краснодар» этим летом покинул Сперцян. Один из лидеров команды последних лет перешел в саудовский клуб «Аль-Ахли». Виктор Са уехал в бразильский «Сан-Паулу», а Джованни Гонсалес — в аргентинский «Ривер Плейт».
Пришли в «Краснодар» полузащитники Кристиан из «Крузейро» и Оздоев, у которого закончился контракт в ПАОКе, защитник Вахания из «Ростова», а также бывшие воспитанники собственной академии нападающий Воробьев из «Локомотива» и полузащитник Уткин из «Ахмата».
«Рубин»: трансферы межсезонья
Казанский клуб летом потерял целый ряд футболистов. Иванов и Швец завершили карьеру, Зотов, Кузяев и Ломовицкий ушли как свободные агенты, Апшацев, Мукба и Чуни отправились в аренду. Команду пополнили защитник Игнатьев из костромского «Спартак», полузащитник Сааведра из «Сочи» и арендованный у московского «Спартака» защитник Самошников.
Где смотреть трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар»
Игру «Рубин» — «Краснодар» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн матча.
Дата, место и время начала матча «Рубин» — «Краснодар»
Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 26 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
В воскресенье, 26 июля, в 1-м туре РПЛ «Рубин» примет «Краснодар».
«Рубин» в межсезонье подписал контракты с Игнатьевым из костромского «Спартака» и Сааведрой из «Сочи», а также взял в аренду Самошникова у «Спартака».
«Краснодар» летом потерял ушедшего в клуб из Саудовской Аравии Эдуарда Сперцяна, а из-за травмы, полученной на чемпионате мира в составе сборной Колумбии, в первом туре не сыграет нападающий Джон Кордоба. Зато в клуб пришли защитник Вахания, полузащитники Уткин, Кристиан и Оздоев и нападающий Воробьев.
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Рубин» — «Краснодар». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1