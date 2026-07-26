«Оренбург» — «Ростов»: форвард гостей Куль сравнял счет через 4 минуты после выхода на замену
Нападающий «Оренбурга» Руслан Куль сравнял счет в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:1.
Форвард отличился на 84-й минуте встречи после подачи со штрафного. Футболист забил через 4 минуты после выхода на замену.
Гол в ворота «Ростова» стал для Куля первым за «Оренбург». Оренбуржцы играют в меньшинстве с 49-й минуты после удаления нападающего Максима Савельева.
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|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
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|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
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|12
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|6
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|
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|
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|3
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|
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|12
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|6
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|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
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|8-21
|6
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30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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