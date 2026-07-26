«Оренбург» — «Ростов»: форвард гостей Куль сравнял счет через 4 минуты после выхода на замену

Нападающий «Оренбурга» Руслан Куль сравнял счет в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:1.

Форвард отличился на 84-й минуте встречи после подачи со штрафного. Футболист забил через 4 минуты после выхода на замену.

Гол в ворота «Ростова» стал для Куля первым за «Оренбург». Оренбуржцы играют в меньшинстве с 49-й минуты после удаления нападающего Максима Савельева.