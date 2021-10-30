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Гол Костюкова на 90+1-й минуте принес «Рубину» победу над ЦСКА

«Рубин» обыграл ЦСКА на своем поле благодаря голу на 90-й минуте
15:55
Иван Обляков (слева) против Сеада Хакшабановича. Фото ФК «Рубин»
Иван Обляков (слева) против Сеада Хакшабановича. Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник казанцев Михаил Костюков на 90+1-й минуте встречи.

Благодаря победе «Рубин» поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету казанцев 19 очков в 13 матчах. ЦСКА занимает 3-ю строчку с 23 очками в 13 играх.

Отметим, что «Рубин» одержал победу в официальном матче впервые с 13 сентября, тогда команда Леонида Слуцкого обыграла «Урал» (4:0). После этого казанцы не побеждали на протяжении 5 матчей подряд.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Костюков, 90+1.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бакаев (Мусаев, 86), Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Тальби, Хакшабанович, Онугха (Костюков, 81).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Зайнутдинов, Бийол, Мухин (Щенников, 46), Заболотный (Ахметов, 90+2), Чалов (Дзагоев, 64), Эджуке (Яковлев, 74).

Предупреждения: Мухин, 29. Кварацхелия, 37. Заболотный, 54. Зайнутдинов, 67. Набабкин, 86. Дюпин, 90+5.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).

30 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Рубин — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры