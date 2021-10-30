Гол Костюкова на 90+1-й минуте принес «Рубину» победу над ЦСКА
«Рубин» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.
Единственный гол забил полузащитник казанцев Михаил Костюков на 90+1-й минуте встречи.
Благодаря победе «Рубин» поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету казанцев 19 очков в 13 матчах. ЦСКА занимает 3-ю строчку с 23 очками в 13 играх.
Отметим, что «Рубин» одержал победу в официальном матче впервые с 13 сентября, тогда команда Леонида Слуцкого обыграла «Урал» (4:0). После этого казанцы не побеждали на протяжении 5 матчей подряд.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
13-й тур
«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Костюков, 90+1.
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бакаев (Мусаев, 86), Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Тальби, Хакшабанович, Онугха (Костюков, 81).
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Зайнутдинов, Бийол, Мухин (Щенников, 46), Заболотный (Ахметов, 90+2), Чалов (Дзагоев, 64), Эджуке (Яковлев, 74).
Предупреждения: Мухин, 29. Кварацхелия, 37. Заболотный, 54. Зайнутдинов, 67. Набабкин, 86. Дюпин, 90+5.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа).
ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).
30 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».
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