Симонян — про «Спартак»: «Это они должны делать выводы, а не я»
Первый вице-президент РФС, знаменитый ветеран «Спартака» Никита Симонян перед матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» отметил, что красно-белые обязаны выложиться.
«Что я могу сказать о «Спартаке»? Счет 1:7! Это они должны делать выводы, а не я. Если у них есть спортивная злость и совесть, должны сегодня выложиться. Как реабилитироваться после такого? Победить», — отметил Симонян.
Встреча пройдет сегодня, 30 октября, на «Открытие Арене» (начало -в 16.30 мск.).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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