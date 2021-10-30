Павлюченко отреагировал на новость о том, что может возглавить клуб из Казахстана

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал «СЭ» информацию Metaratings о том, что он может стать тренером одного из клубов Казахстанской премьер-лиги.

«Был разговор с одним из клубов. Не буду называть его. Сейчас конкретно ничего не могу сказать. Дальше — посмотрим», — сказал Павлюченко «СЭ».

С 2020 года Павлюченко выступает за ногинское «Знамя». Отметим, что ранее 39-летний футболист не занимался тренерской работой.