Павлюченко отреагировал на новость о том, что может возглавить клуб из Казахстана
Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал «СЭ» информацию Metaratings о том, что он может стать тренером одного из клубов Казахстанской премьер-лиги.
«Был разговор с одним из клубов. Не буду называть его. Сейчас конкретно ничего не могу сказать. Дальше — посмотрим», — сказал Павлюченко «СЭ».
С 2020 года Павлюченко выступает за ногинское «Знамя». Отметим, что ранее 39-летний футболист не занимался тренерской работой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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