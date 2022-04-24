«Рубин» — «Арсенал»: видеообзор матча 26-го тура РПЛ
«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 1:0.
Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник Александр Ломовицкий.
Казанский клуб, набравший 29 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с 21 баллом располагается на последней, 16-й строчке. Тульская команда продлила серию без побед до девяти матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
Новости