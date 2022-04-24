«Рубин» — «Арсенал»: видеообзор матча 26-го тура РПЛ

«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник Александр Ломовицкий.

Казанский клуб, набравший 29 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с 21 баллом располагается на последней, 16-й строчке. Тульская команда продлила серию без побед до девяти матчей.