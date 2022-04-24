Зиньковский раскритиковал судейство в матче «Крыльев Советов» с «Химками»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался после поражения от «Химок» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (1:4). В этом матче были удалены два игрока «Крыльев» — Гленн Бейл и Денис Якуба.

—Боролись неплохо, но в конце, как показалось, проиграли сами себе.

—Да вообще проиграли сами себе, могли сыграть лучше, могли забить в первом тайме еще до ничьей. Ну с таким веселым судейством... Во-первых, пусть все посмотрят момент, когда нам забивал Мирзов. Коваленко в этот момент тянут за руку, тот же самый Мирзов. Его оттягивают, а не свистят. Никто ничего не смотрит, когда нам ничего не надо, мы никуда уже не вылетели, можно вот так судить второй тайм. После того, когда мы забили, начались любые ауты отскоки. Судья был хорошо.

И еще самый примечательный момент, когда Идову фолит на Ежове. Судья подносит свисток к губам, Ежов разыграл и убежал. И все побежали дальше, никаких вопросов. Ни желтой, ничего. А у нас любой момент и сразу желтая. Все было понятно. Убийство небольшое.

У «Крыльев Советов» 38 очков и 7-я позиция в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место.