Полузащитник «Ростова» Тугарев открыл счет в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев открыл счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 1:0.

На 14-й минуте 23-летний россиянин забил в ближний от Александра Максименко угол ворот, войдя в штрафную с левого фланга.

Тугарев проводит 10-й матч в сезоне-2021/22, гол в ворота «Спартака» стал для него первым в сезоне.