«Ростов» — «Спартак»: Тугарев открыл счет
Полузащитник «Ростова» Тугарев открыл счет в матче со «Спартаком»
Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев открыл счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 1:0.
На 14-й минуте 23-летний россиянин забил в ближний от Александра Максименко угол ворот, войдя в штрафную с левого фланга.
Тугарев проводит 10-й матч в сезоне-2021/22, гол в ворота «Спартака» стал для него первым в сезоне.
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Урал – Уфа
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|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
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|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
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|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
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|
ЦСКА – Динамо
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