«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ
«Рубин» на своем поле примет «Ахмат» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Хакшабанович, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Грицаенко, Савицкий, В.Игнатьев, Костюков, Бакаев, Мусаев, И.Игнатьев.
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Пуцко, Лысцов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.
Запасные: Мелихов, Уциев, Семенов, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Адуев, Янку, Кадыров, Архипов, Альсултанов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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