«Динамо» — ЦСКА: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча
В воскресенье, 8 августа, состоится матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
В минувшем сезоне команды обменялись победами: в первом круге армейцы были сильнее 3:1, а во втором «Динамо» победило соперника со счетом 3:2. Эта победа стала для ЦСКА первой над бело-голубыми в премьер-лиге с 2016 года.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Динамо» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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