В воскресенье, 8 августа, состоится матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В минувшем сезоне команды обменялись победами: в первом круге армейцы были сильнее 3:1, а во втором «Динамо» победило соперника со счетом 3:2. Эта победа стала для ЦСКА первой над бело-голубыми в премьер-лиге с 2016 года.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.