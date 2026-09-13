«Не хочется говорить о судьях. Нет запаса прочности. Карпукас совсем сырой». Орлов — о победе «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов — о волевой победе «Зенита» над «Локомотивом» (2:1).

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

— «Зенит» победил — вопросы остались. Их даже прибавилось. Особенно по первому тайму. Качество игры питерцев, мягко говоря, оставляло желать лучшего.

Удивлен стартовым составом. В распоряжении Сергея Семака есть три профильных правых защитника. Все, на секундочку, на зарплате. А он выпускает на эту позицию центрального — Андраде.

Да, Кевин в итоге оказался в нужном месте в нужное время, cчет сравнял. Но как быть с его ошибкой, когда забивал Руденко? Пустил за спину соперника. Не разобрался, «привез»... Потом исправился, активно подключался. Чего у него не отнять, так это харизмы. Но выбор тренерского штаба хозяев, честно говоря, я не понял. Во втором тайме на поле появился Караваев и смотрелся весьма неплохо.

В предыдущих обзорах уже говорил, что «Зениту» надо больше строить свою игру через Луиса Энрике. Он сегодня в очередной раз подтвердил свой уровень. Как легко обыгрывал один в один, простреливал, нагнетал. Вот к нему вопросов нет никаких. Он делает результат.

Глушенков очень старается, дает объем, много двигается. Но где конкретика? Проблемы с реализацией. Что-то у него не получается. Вспомните эпизод после перерыва. Он, находясь под острым углом, зачем-то пробил по воротам. Ясно же, что надо было катить на Соболева.

Максим Глушенков и Лукас Фассон. Фото ФК «Зенит»

Совсем не понравился Карпукас. Медленный, играет только в два касания. Не делает разницу. Как и Джон Джон. Столько потерь!

Вышел на замену Педро — совсем другое дело. Он быстрее, резче, у него интересные решения. А какой великолепный голевой пас головой он отдал на Луиса Энрике!

Карпукас еще напортачил, отдав такой неосторожный, небрежный пас назад. Комличенко выскакивал один на один с Адамовым, но совсем удар у него не получился. А так — однозначно голевой момент. Могло быть уже 0:2 к перерыву...

Хорошо, что «Зенит» проявил характер, взял верх над москвичами. Болельщики ушли домой довольными.

Но качество игры... Посмотрите в таблицу. На каком месте команда Галактионова? А отрезками железнодорожники ни в чем не уступали сине-бело-голубым. «Зенит» с таким трудом одолел такой «Локомотив». Это говорит о многом...

Гол «Локомотива» после нарушения правил на Барриосе? Ну я даже не хочу заострять на этом внимание. Это все в пользу бедных. Зачем пенять на судей? Надо больше самим создавать моментов и лучше их реализовывать. Надо ставить игру. Вот и все.

Что же касается этого эпизода... Возможно, молодой арбитр и не разобрался. Наверное, его смутило то, что Барриос и Еремеев одновременно прыгнули на этот мяч, оторвав обе ноги от земли. Неуправляемая ситуация.

Разбирая гол, я бы больше говорил о позиционной ошибке Андраде, а не о вердикте арбитра. Да и Карпукас, как показалось, не добежал, не вернулся в эту зону. Где баланс? Где подстраховка? Карпукас — пока очень сырой. Как и Джон Джон.

Запаса прочности у «Зенита» не видно. Надо пробовать, искать варианты. Педро должен выходить в старте. Он-то и перевернул эту игру.

Я бы пятерку поставил только трем футболистам питерцев за эту встречу. Педро, Луису Энрике и Адамову. Голкипер был надежен, несколько раз действительно выручил хозяев.

Разговоры о том, что «Зенит» запретил Мостовому выходить на поле с первых минут? Я в это не верю. Зачем? Смысл? Просто Андрей еще не набрал форму, пока выходит только на замену. Разве он лучший в «Локомотиве»? Со стороны питерцев ничего такого не было!

Теперь «Зениту» предстоит непростой поединок с «Балтикой», а затем — пауза на сборные. Травмированный Вендел приходит на матчи, стоит рядом с полем. Хочет прочувствовать всю атмосферу, переживает. Ему надо зажечь себя, пробудиться после травмы! Посмотрим, в какой он будет форме в октябре.