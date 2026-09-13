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Зенит обыграл Локомотив в 8 туре РПЛ-2026/27: мнение Геннадия Орлова о матче, судействе и игре Карпукаса

«Не хочется говорить о судьях. Нет запаса прочности. Карпукас совсем сырой». Орлов — о победе «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото ФК «Зенит»
Комментатор Геннадий Орлов — о волевой победе «Зенита» над «Локомотивом» (2:1).
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Локомотив

— «Зенит» победил — вопросы остались. Их даже прибавилось. Особенно по первому тайму. Качество игры питерцев, мягко говоря, оставляло желать лучшего.

Удивлен стартовым составом. В распоряжении Сергея Семака есть три профильных правых защитника. Все, на секундочку, на зарплате. А он выпускает на эту позицию центрального — Андраде.

Да, Кевин в итоге оказался в нужном месте в нужное время, cчет сравнял. Но как быть с его ошибкой, когда забивал Руденко? Пустил за спину соперника. Не разобрался, «привез»... Потом исправился, активно подключался. Чего у него не отнять, так это харизмы. Но выбор тренерского штаба хозяев, честно говоря, я не понял. Во втором тайме на поле появился Караваев и смотрелся весьма неплохо.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Локомотив&raquo; в&nbsp;матче 8-го тура РПЛ 12&nbsp;сентября.«Зенит» за тайм перевернул матч с «Локомотивом». Мостовой вышел на замену, у Энрике — победный гол

В предыдущих обзорах уже говорил, что «Зениту» надо больше строить свою игру через Луиса Энрике. Он сегодня в очередной раз подтвердил свой уровень. Как легко обыгрывал один в один, простреливал, нагнетал. Вот к нему вопросов нет никаких. Он делает результат.

Глушенков очень старается, дает объем, много двигается. Но где конкретика? Проблемы с реализацией. Что-то у него не получается. Вспомните эпизод после перерыва. Он, находясь под острым углом, зачем-то пробил по воротам. Ясно же, что надо было катить на Соболева.

Максим Глушенков и Лукас Фассон.
Фото ФК «Зенит»

Совсем не понравился Карпукас. Медленный, играет только в два касания. Не делает разницу. Как и Джон Джон. Столько потерь!

Вышел на замену Педро — совсем другое дело. Он быстрее, резче, у него интересные решения. А какой великолепный голевой пас головой он отдал на Луиса Энрике!

Карпукас еще напортачил, отдав такой неосторожный, небрежный пас назад. Комличенко выскакивал один на один с Адамовым, но совсем удар у него не получился. А так — однозначно голевой момент. Могло быть уже 0:2 к перерыву...

Хорошо, что «Зенит» проявил характер, взял верх над москвичами. Болельщики ушли домой довольными.

Илья Еремеев и&nbsp;Вильмар Барриос.Рука Бабкина, фол Еремеева. Сразу два спорных момента в первом тайме матча «Зенит» — «Локомотив»

Но качество игры... Посмотрите в таблицу. На каком месте команда Галактионова? А отрезками железнодорожники ни в чем не уступали сине-бело-голубым. «Зенит» с таким трудом одолел такой «Локомотив». Это говорит о многом...

Гол «Локомотива» после нарушения правил на Барриосе? Ну я даже не хочу заострять на этом внимание. Это все в пользу бедных. Зачем пенять на судей? Надо больше самим создавать моментов и лучше их реализовывать. Надо ставить игру. Вот и все.

Что же касается этого эпизода... Возможно, молодой арбитр и не разобрался. Наверное, его смутило то, что Барриос и Еремеев одновременно прыгнули на этот мяч, оторвав обе ноги от земли. Неуправляемая ситуация.

Разбирая гол, я бы больше говорил о позиционной ошибке Андраде, а не о вердикте арбитра. Да и Карпукас, как показалось, не добежал, не вернулся в эту зону. Где баланс? Где подстраховка? Карпукас — пока очень сырой. Как и Джон Джон.

Запаса прочности у «Зенита» не видно. Надо пробовать, искать варианты. Педро должен выходить в старте. Он-то и перевернул эту игру.

Я бы пятерку поставил только трем футболистам питерцев за эту встречу. Педро, Луису Энрике и Адамову. Голкипер был надежен, несколько раз действительно выручил хозяев.

Разговоры о том, что «Зенит» запретил Мостовому выходить на поле с первых минут? Я в это не верю. Зачем? Смысл? Просто Андрей еще не набрал форму, пока выходит только на замену. Разве он лучший в «Локомотиве»? Со стороны питерцев ничего такого не было!

Теперь «Зениту» предстоит непростой поединок с «Балтикой», а затем — пауза на сборные. Травмированный Вендел приходит на матчи, стоит рядом с полем. Хочет прочувствовать всю атмосферу, переживает. Ему надо зажечь себя, пробудиться после травмы! Посмотрим, в какой он будет форме в октябре.

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Артем Карпукас
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
12
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

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