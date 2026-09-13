«Не хочется говорить о судьях. Нет запаса прочности. Карпукас совсем сырой». Орлов — о победе «Зенита»
— «Зенит» победил — вопросы остались. Их даже прибавилось. Особенно по первому тайму. Качество игры питерцев, мягко говоря, оставляло желать лучшего.
Удивлен стартовым составом. В распоряжении Сергея Семака есть три профильных правых защитника. Все, на секундочку, на зарплате. А он выпускает на эту позицию центрального — Андраде.
Да, Кевин в итоге оказался в нужном месте в нужное время, cчет сравнял. Но как быть с его ошибкой, когда забивал Руденко? Пустил за спину соперника. Не разобрался, «привез»... Потом исправился, активно подключался. Чего у него не отнять, так это харизмы. Но выбор тренерского штаба хозяев, честно говоря, я не понял. Во втором тайме на поле появился Караваев и смотрелся весьма неплохо.
В предыдущих обзорах уже говорил, что «Зениту» надо больше строить свою игру через Луиса Энрике. Он сегодня в очередной раз подтвердил свой уровень. Как легко обыгрывал один в один, простреливал, нагнетал. Вот к нему вопросов нет никаких. Он делает результат.
Глушенков очень старается, дает объем, много двигается. Но где конкретика? Проблемы с реализацией. Что-то у него не получается. Вспомните эпизод после перерыва. Он, находясь под острым углом, зачем-то пробил по воротам. Ясно же, что надо было катить на Соболева.
Совсем не понравился Карпукас. Медленный, играет только в два касания. Не делает разницу. Как и Джон Джон. Столько потерь!
Вышел на замену Педро — совсем другое дело. Он быстрее, резче, у него интересные решения. А какой великолепный голевой пас головой он отдал на Луиса Энрике!
Карпукас еще напортачил, отдав такой неосторожный, небрежный пас назад. Комличенко выскакивал один на один с Адамовым, но совсем удар у него не получился. А так — однозначно голевой момент. Могло быть уже 0:2 к перерыву...
Хорошо, что «Зенит» проявил характер, взял верх над москвичами. Болельщики ушли домой довольными.
Но качество игры... Посмотрите в таблицу. На каком месте команда Галактионова? А отрезками железнодорожники ни в чем не уступали сине-бело-голубым. «Зенит» с таким трудом одолел такой «Локомотив». Это говорит о многом...
Гол «Локомотива» после нарушения правил на Барриосе? Ну я даже не хочу заострять на этом внимание. Это все в пользу бедных. Зачем пенять на судей? Надо больше самим создавать моментов и лучше их реализовывать. Надо ставить игру. Вот и все.
Что же касается этого эпизода... Возможно, молодой арбитр и не разобрался. Наверное, его смутило то, что Барриос и Еремеев одновременно прыгнули на этот мяч, оторвав обе ноги от земли. Неуправляемая ситуация.
Разбирая гол, я бы больше говорил о позиционной ошибке Андраде, а не о вердикте арбитра. Да и Карпукас, как показалось, не добежал, не вернулся в эту зону. Где баланс? Где подстраховка? Карпукас — пока очень сырой. Как и Джон Джон.
Запаса прочности у «Зенита» не видно. Надо пробовать, искать варианты. Педро должен выходить в старте. Он-то и перевернул эту игру.
Я бы пятерку поставил только трем футболистам питерцев за эту встречу. Педро, Луису Энрике и Адамову. Голкипер был надежен, несколько раз действительно выручил хозяев.
Разговоры о том, что «Зенит» запретил Мостовому выходить на поле с первых минут? Я в это не верю. Зачем? Смысл? Просто Андрей еще не набрал форму, пока выходит только на замену. Разве он лучший в «Локомотиве»? Со стороны питерцев ничего такого не было!
Теперь «Зениту» предстоит непростой поединок с «Балтикой», а затем — пауза на сборные. Травмированный Вендел приходит на матчи, стоит рядом с полем. Хочет прочувствовать всю атмосферу, переживает. Ему надо зажечь себя, пробудиться после травмы! Посмотрим, в какой он будет форме в октябре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
12
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0