«Динамо» — ЦСКА: Влашич и Эджуке в стартовом составе армейцев на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Динамо» и ЦСКА на матч третьего тура Тинькофф РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Н'Жи, Тюкавин.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Влашич, Заболотный, Чалов, Эджуке.
? Влашич и Эджуке — в старте на #ДинамоЦСКА! pic.twitter.com/r3I8JlfmTa— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 8, 2021
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю