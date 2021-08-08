Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сравнял счет в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 1:1.

На 58-й минуте встречи Фомин реализовал пенальти после нарушения правил со стороны футболиста красно-синих Яки Бийола.

Фомин забил 3-й гол в сезоне-2021/22. Отметим, что все мячи в нынешнем розыгрыше чемпионата России этот футболист забил с пенальти. В игре 2-го тура против «Уфы» Фомин реализовал два 11-метровых удара.