РПЛ выступила с заявлением по обращению «Оренбурга» об участии в турнире

4 мая состоялось рабочее совещание руководителей клубов РПЛ, сообщает пресс-служба организации.

Участники обсудили вопрос лицензирования клубов ФНЛ, завоевавших право на выход в Тинькофф РПЛ по спортивному принципу на сезон-2021/22, а также письмо ФК «Оренбург» на имя президента РПЛ.

«Оренбург» обратился к лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, несмотря на несоответствие стадиона «Газовик» лицензионным критериям РПЛ.

Российская премьер-лига и клубы заявляют, что приветствуют спортивный принцип, однако решение о лицензировании должно быть принято на основании действующих норм регламента. «Оренбург» — субъект ФНЛ, и решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов», — говорится в заявлении лиги.

Заседание комиссии состоится 5 мая.