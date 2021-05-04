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РПЛ выступила с заявлением по обращению «Оренбурга» об участии в турнире

21:01
Игроки &quot;Оренбурга&quot;. Фото ФК "Оренбург".
Игроки &amp;quot;Оренбурга&amp;quot;. Фото ФК &quot;Оренбург&quot;.
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4 мая состоялось рабочее совещание руководителей клубов РПЛ, сообщает пресс-служба организации.

Участники обсудили вопрос лицензирования клубов ФНЛ, завоевавших право на выход в Тинькофф РПЛ по спортивному принципу на сезон-2021/22, а также письмо ФК «Оренбург» на имя президента РПЛ.

«Оренбург» обратился к лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, несмотря на несоответствие стадиона «Газовик» лицензионным критериям РПЛ.

Российская премьер-лига и клубы заявляют, что приветствуют спортивный принцип, однако решение о лицензировании должно быть принято на основании действующих норм регламента. «Оренбург» — субъект ФНЛ, и решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов», — говорится в заявлении лиги.

Заседание комиссии состоится 5 мая.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26557.html

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