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Агент Мрзляка отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку

21:05
Филип Мрзляк (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Филип Мрзляк (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Агент Марсель Качинари, представляющий интересы полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА.

«Это нормально, что после первой части сезона некоторые российские клубы следят за Филипом. Однако сейчас он сконцентрирован успешно завершить сезон с «Уфой». Сейчас он сделает все, чтобы команда осталась в РПЛ», — сказал Качинари «СЭ».

Футболист дебютировал в составе уфимцев в ноябре 2020-го, с тех пор он провел 14 официальных матчей (13 в РПЛ, 1 в кубковом турнире), забив в них 4 гола. Особенно удачным для Мрзляка получился отрезок в апреле-начале мае: 3 мяча в 5 встречах премьер-лиги, в том числе — ничейный в последнем туре в ворота ЦСКА.

(Данил Алешин)

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