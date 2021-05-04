Агент Мрзляка отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку

Агент Марсель Качинари, представляющий интересы полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА.

«Это нормально, что после первой части сезона некоторые российские клубы следят за Филипом. Однако сейчас он сконцентрирован успешно завершить сезон с «Уфой». Сейчас он сделает все, чтобы команда осталась в РПЛ», — сказал Качинари «СЭ».

Футболист дебютировал в составе уфимцев в ноябре 2020-го, с тех пор он провел 14 официальных матчей (13 в РПЛ, 1 в кубковом турнире), забив в них 4 гола. Особенно удачным для Мрзляка получился отрезок в апреле-начале мае: 3 мяча в 5 встречах премьер-лиги, в том числе — ничейный в последнем туре в ворота ЦСКА.

(Данил Алешин)