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Жена хавбека «Зенита» Ерохина: «Муж получил не столько игрового времени, сколько заслуживал»

20:24
Вероника и Александр Ерохины. Фото Instagram
Вероника и Александр Ерохины. Фото Instagram
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Вероника Ерохина, супруга полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, опубликовала новый пост в своем Instagram, где подвела итоги сезона. Девушка отметила, что ее муж заслуживал больше игрового времени в клубе.

«Федя — наш талисман, 3 года — 3 чемпионства. Для него уже привычное мероприятие, он со знанием дела едет «ловить золотишки», с энтузиазмом кричит в микрофон «оп, давай-давай». Я же очень горжусь Сашей. 11 очков («гол+пас») в сезоне, в котором, к сожалению, он получил не столько игрового времени, сколько заслуживал, по моему мнению. Но даже не смотря на это, сделал такую статистику! Спасибо», — написала Ерохина.

2 мая после разгромной победы над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит досрочно стал чемпионом России.

В текущем сезоне Ерохин провел 30 матчей за сине-бело-голубых, забил 8 голов и сделал пять результативных передач.

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