РПЛ рассказала о проведении матчей в условиях новых ограничений в Москве

Пресс-служба Российской премьер-лиги на официальном сайте выступила с заявлением о проведении матчей Тинькофф РПЛ при дополнительных ограничительных мерах.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, которые вводятся в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

В решении мэрии не говорится о сокращении квоты зрителей на московских матчах Тинькофф РПЛ (50% от общей вместимости с учетом соблюдения социальной дистанции), однако у органов власти будет возможность вносить коррективы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Согласование будет проходить перед каждым туром — результаты в частности будут зависеть от того, как на стадионах соблюдаются профилактические меры.

О порядке и сроках согласования Департамент спорта Москвы уведомит лигу и клубы дополнительно.