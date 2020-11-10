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РПЛ рассказала о проведении матчей в условиях новых ограничений в Москве

17:16
«Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба Российской премьер-лиги на официальном сайте выступила с заявлением о проведении матчей Тинькофф РПЛ при дополнительных ограничительных мерах.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, которые вводятся в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

В решении мэрии не говорится о сокращении квоты зрителей на московских матчах Тинькофф РПЛ (50% от общей вместимости с учетом соблюдения социальной дистанции), однако у органов власти будет возможность вносить коррективы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Согласование будет проходить перед каждым туром — результаты в частности будут зависеть от того, как на стадионах соблюдаются профилактические меры.

О порядке и сроках согласования Департамент спорта Москвы уведомит лигу и клубы дополнительно.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25878.html

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