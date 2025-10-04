Футбол
Сегодня, 09:30

РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Акрон» — «Зенит», «Краснодар» — «Ахмат», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Хуан Хосе Касерес и Дмитрий Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 11-го тура чемпионата России.

В субботу, 4 октября, пройдут четыре игры: «Акрон» — «Зенит», «Рубин» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Ахмат» и «Динамо» — «Локомотив».

5 октября в РПЛ состоятся матчи «Оренбург» — «Ростов», «Сочи» — «Пари НН», ЦСКА — «Спартак» и «Балтика» — «Динамо» Махачкала.

4 октября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Крылья Советов
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 17:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Ахмат
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 19:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

5 октября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 14:15. Фишт (Сочи)
Сочи
Пари Нижний Новгород
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Динамо Мх

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

Футбол
РПЛ
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — Локомотив»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.45 мск
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
3
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
4
 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
8
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
14
 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 - : -
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

