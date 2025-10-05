Футбол
Сегодня, 18:31

ЦСКА победил «Спартак» и возглавил РПЛ

Алина Савинова
Наиль Умяров, Данил Круговой, Александр Максименко и Маркиньос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» в матче 11-го тура чемпионата России — 3:2.

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник хозяев Кирилл Глебов. На 13-й минуте Иван Обляков увеличил преимущество армейцев, реализовав пенальти после фола полузащитника красно-белых Жедсона Фернандеша на Алеррандро. На 18-й минуте ворота «Спартака» поразил Данил Круговой. Один мяч гостей на 21-й минуте отыграл Фернандеш. Второй гол красно-белых забил Ливай Гарсия на 57-й минуте.

В начале игры у ЦСКА травмировался Тамерлан Мусаев, которого заменил Алеррандро. Во втором тайме голкипер красно-синих Игорь Акинфеев получил повреждение и также не смог доиграть матч. Вместо него в ворота хозяев встал Владислав Тороп.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами сохраняет пятую позицию в чемпионате России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:2
Спартак

