ЦСКА победил «Спартак» и возглавил РПЛ

ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» в матче 11-го тура чемпионата России — 3:2.

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник хозяев Кирилл Глебов. На 13-й минуте Иван Обляков увеличил преимущество армейцев, реализовав пенальти после фола полузащитника красно-белых Жедсона Фернандеша на Алеррандро. На 18-й минуте ворота «Спартака» поразил Данил Круговой. Один мяч гостей на 21-й минуте отыграл Фернандеш. Второй гол красно-белых забил Ливай Гарсия на 57-й минуте.

В начале игры у ЦСКА травмировался Тамерлан Мусаев, которого заменил Алеррандро. Во втором тайме голкипер красно-синих Игорь Акинфеев получил повреждение и также не смог доиграть матч. Вместо него в ворота хозяев встал Владислав Тороп.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами сохраняет пятую позицию в чемпионате России.