5:3! «Локомотив» победил «Динамо» в московском дерби

«Локомотив» на выезде обыграл «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ — 5:3.

У гостей забили Данил Пруцев, Алексей Батраков, Николай Комличенко, Дмитрий Воробьев и Александр Руденко. У хозяев отличились Иван Сергеев, Бителло и Максим Осипенко.

«Локомотив» сравнялся по очкам с лидирующим в РПЛ «Краснодаром» — у обеих команд по 23 балла, но «быки» опережают москвичей по дополнительным показателям. «Динамо» идет на восьмой строчке с 15 очками.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома с ЦСКА, а «Динамо» примет на своем поле «Ахмат».