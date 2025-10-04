Футбол
Сегодня, 21:50

5:3! «Локомотив» победил «Динамо» в московском дерби

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко бьет по воротам «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» на выезде обыграл «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ — 5:3.

У гостей забили Данил Пруцев, Алексей Батраков, Николай Комличенко, Дмитрий Воробьев и Александр Руденко. У хозяев отличились Иван Сергеев, Бителло и Максим Осипенко.

«Локомотив» сравнялся по очкам с лидирующим в РПЛ «Краснодаром» — у обеих команд по 23 балла, но «быки» опережают москвичей по дополнительным показателям. «Динамо» идет на восьмой строчке с 15 очками.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома с ЦСКА, а «Динамо» примет на своем поле «Ахмат».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 19:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:5
Локомотив

РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Динамо» — «Локомотив»: видео голов матча
Главный тренер «Краснодара» Мусаев заработал дисквалификацию
РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Динамо» проиграло «Локомотиву», «Краснодар» победил «Ахмат» и другие матчи
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче с восемью голами. Онлайн-трансляция
В «Ахмате» раскритиковали Сперцяна за слова в адрес Ндонга: «Если бы он был мужчиной, то извинился после игры»
«Динамо» — «Локомотив»: Руденко забил пятый гол в ворота бело-голубых
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
2
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

