Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:02

«Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в РПЛ, Дзюба не забил пенальти

Ана Горшкова
Корреспондент
Артем Дзюба и Нино.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Зенит» на выезде не смог обыграть «Акрон» в 11-м туре чемпионата России-2025/26 — 1:1. Матч прошел на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Оба гола были забиты в первом тайме. На 11-й минуте отличился полузащитник сине-бело-голубых Педро. На 36-й минуте счет сравнял полузащитник хозяев Эдгар Севикян.

Во втором тайме на 89-й минуте гол «Акрона» не был засчитан из-за офсайда, а на 90+5-й минуте форвард Артем Дзюба не реализовал пенальти.

«Зенит» с 20 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (8 очков) располагается на 13-й строчке.

В 12-м туре РПЛ петербуржцы сыграют с «Сочи» 19 октября, тольяттинцы 18 октября проведут матч с «Пари НН».

Страхиня Эракович и&nbsp;Артем Дзюба.Как же «Зенит» был близок к поражению от «Акрона»! Но Дзюба не забил пенальти
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
Зенит

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
Педро (Зенит)
Эдгар Севикян
Читайте также
Умер итальянский актер сериала «Спрут» Ремо Джироне
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
В СФ опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Рубин» — «Крылья Советов»: защитник казанцев Арройо открыл счет
РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Краснодар» — «Ахмат», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Как же близко «Зенит» был к поражению от «Акрона»! Но Дзюба не забил пенальти
«Краснодар» — «Ахмат»: трансляция матча РПЛ онлайн
«Акрон» — «Зенит»: видео голов матча РПЛ
«Зенит» сыграл вничью с «Акроном», Дзюба не реализовал пенальти в концовке. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ultramarino

    Наверняка и сейчас предъявляет: "Ну на..я вы мне дали пенальти пробить?! Знаете же, что я не забиваю!")

    04.10.2025

  • Garryman

    "В эту минуту вся жизнь пролетела перед его глазами"

    04.10.2025

  • Garryman

    Дзюба - благородный человек из тогдашнего времени! Теперь таких людей нет. Я бы ему палец в рот не положил!

    04.10.2025

  • Питерский пёс

    не стоило напрягаться мудень

    04.10.2025

  • TokTram_

    Отлично.

    04.10.2025

  • Garryman

    Я-таки не понял: есть админресурс, или его нет?

    04.10.2025

  • Дима Питерский

    Мда... Уфа Богданыча в Зените проявляется всё настойчивее...

    04.10.2025

  • TokTram_

    Без вариантов.

    04.10.2025

  • TokTram_

    был

    04.10.2025

  • Дима Питерский

    У них пару моментов за всю игру было. И гол - автогол. Отскочили просто. Господь пенку подарил - и то профукали.

    04.10.2025

  • NoName

    Хохла поймал на живца

    04.10.2025

  • blue-white!

    А Динамо фарм-клуб Зенита?!

    04.10.2025

  • Кубанойд

    Драма Дзюбы по сценарию комедии.

    04.10.2025

  • Дима Питерский

    А чё ты рад-то? Всё равно вы, розовые, в итоге привычно обосрётесь. А Зенит точно в призах будет.

    04.10.2025

  • Инга Стерлядь

    Жалко Дзюбу.

    04.10.2025

  • Garryman

    Так ведь с Динамо еще Зенит не сыграл .

    04.10.2025

  • Дима Питерский

    Так ему тогда теперь уже ногами дрочить надо!:rofl:

    04.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Завтра и приходи.

    04.10.2025

  • Дима Питерский

    В кои-то веки с тобой, мудаком, согласен. Правда, поправочка вдогонку: вы оба чучела. Или чучелы. ХЗ.

    04.10.2025

  • Инга Стерлядь

    Все таки ты не натурал, обманул девушку

    04.10.2025

  • Sinaron

    Щенок сопливый и безмозглый, ты всех своих ботов решил привлечь? Лобок, ну нельзя же быть таким тупым )))

    04.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    с тезисом про сирожку соглашусь. а про срамтаг ну никак не могу. еще пару туров назад Станка готовы были гнать вон весь ромбоголовый бомонд. так что неизвестно как все будет еще через пару туров).

    04.10.2025

  • Привет от Келдыша

    Едик, ты че из жёппы выпал? Ну ка быстро работать, клизьма!

    04.10.2025

  • Пан Юзеф

    Нет у меня с тобой тем, слабак. Я с насекомыми бесед не веду. Пшел вон.

    04.10.2025

  • TokTram_

    Это ненадолго. Каждый тур начинается, что Питер куда-то там входит, но к концу тура - увы и ах.

    04.10.2025

  • dimonlv78

    Давайте не будем унижать Дзюбу, старый он уже, было видно на сколько он устал когда показали его лицо перед пробитием пенальти, к тому же самый главный свой пенальти в жизни он испанцам забил и всю страну сделал счастливой. Здесь наверное Тедеев должен был дать команду, чтобы другой кто нибудь бил. Да и вообще результат справедливый, на победу никто не наиграл

    04.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    был

    04.10.2025

  • rams

    Пример отличный!!!1Спартак в разы активнее Зенита..,опаснее.Приходится признать...Семака ГНАТЬ пока не поздно!!!!

    04.10.2025

  • Garryman

    Дзюба - благородный человек. Он не захотел огорчать Семака.

    04.10.2025

  • TokTram_

    Какие-какие амбиции?

    04.10.2025

  • Топотун

    Отымей всех бомжей и негров в Ленинграде, ты сможешь !

    04.10.2025

  • Palacios

    А если нет, то что ты скажешь тогда???

    04.10.2025

  • Rastan

    Дзюба провёл совсем неплохой матч, а пенальти..., ну бывает. Зато "Акорн", поставил под сомнение "чемпионские" амбиции "газовых".

    04.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Стоимость Зенита как 10 Акронов, а результат как один Акрон!

    04.10.2025

  • NoName

    А ты с темы не прыгай, Мне Ленка рассказывала какое ты чмо

    04.10.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ну пример прямо скажем... не самый лучший мягко говоря).

    04.10.2025

  • rams

    СемакУчись у Спартака как надо играть...Давить на соперника,создавать остроту,моменты,голы!!Позорники!!!!

    04.10.2025

  • geviol

    за два дня все питерские клубы обкакались,хоккей вчера,футбол и баскетбол сегодня,столетие откладывается

    04.10.2025

  • Max Stch

    Инсайд..Дзюба ответил формучанам СЭ https://otvet.imgsmail.ru/download/33522424_2353b99c57898cedfc301fe754f42b19_800.jpg

    04.10.2025

  • SpartakSirius

    Эх , Артёмчик ....

    04.10.2025

  • Иванова Кира

    Удачи друг, мы с тобой!

    04.10.2025

  • дави свиней

    Снимай трусы , ошибка природы

    04.10.2025

  • дави свиней

    Оно прикольно бомбит ))) Сразу дымит пукан

    04.10.2025

  • Пан Юзеф

    На хрен ты акки меняешь? Я же знаю, что это ты, беспомощное ничтожество.))

    04.10.2025

  • Иванова Кира

    Кк же приятно, когда сосиСка и синитий обтекают....нет бы помогли местным жителям своей области, тем же Киришам, и областям России, но нет, покупайте больше бразилов....

    04.10.2025

  • Врн36

    Так и будет. Уже выхожу на стадик

    04.10.2025

  • Мясо по-сербски

    Пока Газпром не переименнуют в Газвдом, толку не будет.

    04.10.2025

  • NoName

    Закомлексованное никому накуй ненужное чмо, чего от тебя Ленка съебла? Потому что ты чмо

    04.10.2025

  • Иванова Кира

    Желаю Факелу надрать задницу, команде города Ленина)) Симбирску?)) Валиленко вперёд))

    04.10.2025

  • EVVIP

    Сырожа! Весь Питер ждёт! Напрягись! - Я устал, я -мухожук!!!

    04.10.2025

  • Sehrgut

    :rofl:

    04.10.2025

  • bvp

    Говномячами из Декатлона Зенит может комбинировать только с Оренбургом и Сочами, а навесами много не надоминируешь.

    04.10.2025

  • blue-white!

    Следующие голы от него ждем во втором круге, в ворота Сочи и Оренбурга...

    04.10.2025

  • Иванова Кира

    Веганская шаверма, шаверма, шаверма....От тебя вся Россия без ума)) Семак-красавчик, опусти Газпром на бабло и отправь их на дно СП-2.

    04.10.2025

  • Новоуепинни

    ненадежно пробил Артемий, штангу зацепил, чуть ниже - и в ворота бы залетело. как бы потом оправдывался? надо было еще выше брать

    04.10.2025

  • это какое такое чучело? оператор он. и очень талантливый

    04.10.2025

  • RobertH

    Хехемонище отскочил легко, уверенно, на классе. Я вот весь матч тренировал своё умение угадывать речь по губам в те моменты, когда камера вылавливала Дзюбу. Почти всё угадал!

    04.10.2025

  • blue-white!

    Чудесник, тьфу, кудесник...

    04.10.2025

  • 36

    Ладно хоть в тройку вошли

    04.10.2025

  • Пан Юзеф

    Утешай себя этим, жалкая немощная вошь.

    04.10.2025

  • Мясо по-сербски

    Дзюба вспомнил зенитовскую раздевалку, мыло, Азмуна и в глазах появились слезы, смазал утильсборочным победу

    04.10.2025

  • andrrpetrov

    Очень много фолов у Акрона, просто зашкаливает ... и если судья не показывает карточки, то шаннсы у Акрона есть с любой ииграющей командой. Такая же и Балтика.

    04.10.2025

  • blue-white!

    Как хорошо что веган в Зените до 2030, минимум...

    04.10.2025

  • ну,что сказать? ДЗЮБА-молодец! ЗЕНИТ-вдвойне молодец.(гол в свои ворота-раз молодец, потеряли очки-два раза молодец). больше сказать нечего.

    04.10.2025

  • Sergey Sparker

    Назначат очередное столетие лет, эдак, через десять. Делов то.

    04.10.2025

  • igorlvov

    Хорошая игра! Если без шуток, то наглядно показала, что стоит ПОЗОР без давления админ ресураса! Уровень Акрона! НЕ более! :) Ну, а Дзюба!? Да любой кто хоть как то разбирается в футболе, скажет Вам - это ОВНО, а не футболёр! Придуманный на потеху публике! НЕ более! :)

    04.10.2025

  • Porco Rosso

    Готовится к следующей игре с "Оренбургом".

    04.10.2025

  • Max Stch

    Кузяев уже чудеса творит за Рубин

    04.10.2025

  • Sergey Sparker

    А ведь могли радость всей стране доставить! Эх Дзюба, Дзюба...

    04.10.2025

  • Павел Леонидович

    Эх ты дзюбинья... не дотянул...

    04.10.2025

  • Pimen

    Очередная безответственная игра Зенита. Им руководство твердит второй год подряд о 100-летии клуба, а у бразильских ребят свои юбилеи. А по заднице вломить некому.

    04.10.2025

  • Tony Lee

    Жидко?)

    04.10.2025

  • Врн36

    Не пошла индивидуальная игра у игроков и вот опять потери. А командной игры у Семака как не было так и нет

    04.10.2025

  • blue-white!

    Глушняков нафеерился или готовится к игре с нами?!

    04.10.2025

  • alex111

    Привык в последнее время и по делу ругать наш Спартак .Сегодня Зенит показал игру подобную нашей в последних матчах , откровенно от питерских такого же караван- сарая как наш не ожидал ,просто отвратительно сыграли. Да , и дзюбу в раздевалке надо отп...ть всей командой, просто урод ...

    04.10.2025

  • Баск

    При Семаке уже 3-ий год такие игры стандарт. Забили и встали.

    04.10.2025

  • Sergey Sparker

    Дзюба - Чудак на букву М. Миллер забашлял?

    04.10.2025

  • Эдуард Клизман

    Ты ж закомплексованное чмо

    04.10.2025

  • Max Stch

    одним словом перегнул палку

    04.10.2025

  • SuperDennis

    У Тёмы перед пробитием пенальти перед глазами пролетели воспоминания о его лучших годах, проведенных на берегам Невы... Расчувствовался и залепил в перекладину!

    04.10.2025

  • Porco Rosso

    А я-то ждал покера от лучшего футболиста РПЛ прямо сейчас. Видимо, Глушенков "лучший" только, как модно сейчас говорить, в моменте игр с фармами.

    04.10.2025

  • Бен Ричардс

    В главном матче года по версии "эксперта" СЭ Казакова на почти пустом стадионе в присутствии около или менее тысячи зрителей бразгаз с лигочемпионским бюджетом в боевом составе: Сантос (человек с паспортом РФ), Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Педро, Кассерра и Гонду чудом добыл одно очко у "Акрона" благодаря содействию 37-летнего Дзюбы, который похоже испугался "похоронить" бывшую команду с "любимым" им гениальным тренером бездарно пробив пенальти, хотя он обычно забивал с "точки" кому угодно с закрытыми глазами.

    04.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Газпром дал судейкам на завтра указ, сделать ничью, на крайняк удалить Акинфеева или Глебова с Дивеевым и пару пенальти в ворота ЦСКА. Спартаку разрешат играть руками и ломать и бить игроков ЦСКА!

    04.10.2025

  • Пан Юзеф

    Скрипи зубами молча, вошь.

    04.10.2025

  • Tony Lee

    Чуть не кончилось дело Руккаке. Но нет)))

    04.10.2025

  • Привет от Келдыша

    Русский убооооооооооооорщик! Гегемон опять оборался!!! Метнись, приберись.

    04.10.2025

  • Топотун

    Эх, еще бы и Чуба забил !

    04.10.2025

  • Max Stch

    что там Геннадий по Глушенкову? ждем очерк

    04.10.2025

  • Sergio 666

    Могут выдать шикарно с Краснодаром, могут с 14 местом отскочить. Семак, надо же что то делать с мотивацией игроков! С великой ничьей Питер! Есть ли билеты в Уфу?

    04.10.2025

  • xarris

    Результатами теперь правят буки. Как они спланировали так она и закончилась. Сейчас бабки на первом месте а не спорт

    04.10.2025

  • Эдуард Клизман

    Изя, ты что бредишь?

    04.10.2025

  • igorlvov

    Это был не матч, а просто праздник какой то! :)))))))

    04.10.2025

  • Питерский пёс

    ну и прекрасно, топ 2

    04.10.2025

  • Корнелий Ш

    Пеналь то был?

    04.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А сегодня Зенит на втором месте.

    04.10.2025

  • Tony Lee

    А кто говорил ,что в этом матче не будет интриги? Во как оно выходит - гегемоний не шмогла)

    04.10.2025

  • Врн36

    А что скажет после этой игры Геннадий Сергеевич?

    04.10.2025

  • Дмитрий Лаврентьев

    и честный

    04.10.2025

  • Иванова Кира

    Севикян опустил питерастов))) Молодца Эдгар-джан)) А дзюба он просто чмо))

    04.10.2025

  • Max Stch

    в следующем туре Сочи порадует красивым проигрышем ...

    04.10.2025

  • Сергей Макурин

    пусть жм?т что можно.

    04.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Бдзю просто бдзю!

    04.10.2025

  • Дмитрий Лаврентьев

    Дзюба опять всю страну порадовал ударом с пенальти Даже в Питере полгорода обрадовалось

    04.10.2025

  • 36

    частный клуб

    04.10.2025

  • Abellardo

    Лучшим в игре был судья. Его, вообще, не было видно.

    04.10.2025

  • Питерский пёс

    может и так, а сегодня так

    04.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    Дзюба поневоле спас Зенит от поражения победа была близка...чуток не хватило обычно бил низом...в этот раз почему-то в верхний угол мяч мазнул по перекладине мимо ворот

    04.10.2025

  • igorlvov

    Игра была ровна! Играли два...............:))))))))

    04.10.2025

  • SuperDennis

    Акрон это камень преткновения для Зенита. Просто крайне неудобный соперник. И с чем это связано - непонятно.

    04.10.2025

  • Питерский пёс

    Руку не может

    04.10.2025

  • Sinaron

    Лобок, какое же ты тупое хрючево :pig_nose:

    04.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Верю на слово!)) Разумеется, не смотрел

    04.10.2025

  • Баск

    Семак сейчас целует бутсы Дзюбы. Чмок, чмок, чмок...

    04.10.2025

  • igorlvov

    И это не вызывает сомнения! :)))

    04.10.2025

  • Роман Морковкин

    Чё, подстилка придворная, соснул? То ли ещё завтра будет. Тренируй щёки, побольше воды набирай и гоняй туда-сюда. :hugging:

    04.10.2025

  • Porco Rosso

    От Топотуна.

    04.10.2025

  • Инта

    Лютый отскок Зенита при очень слабой игре.

    04.10.2025

  • Сергей Макурин

    Дзюба постеснялся обыграть зенит. Семак должен ему руку пожать.

    04.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Боже Храни Вегана в Зените!

    04.10.2025

  • 1 2 3

    Приехали "разорвать" Акрон и ели унесли ноги. В Зените руководят бразильцы . Семака можно менять в любую минуту.

    04.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А Тушинские то как радуются . А завтра то придет . И звон копыт заглушит поросячий визг боли. Боли и зависти .))

    04.10.2025

  • TokTram_

    Вообще параллельно, что там и где там Питер...

    04.10.2025

  • Чернобог

    Как пасть свою открывать крокодилью и лаять на партнёров по команде, так он горазд. А как взялся за дело, так и обосрался сразу. Тьфу, парашник пристарелый

    04.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Рукаку черт

    04.10.2025

  • инок

    Вот это подарок от Семака, не выиграть у Акрона - это за гранью..

    04.10.2025

  • футбол это спорт

    В конце игры Дзюба вспомнил, что всегда играл за Зенит.

    04.10.2025

  • 36

    В крайнем случае-прибить коней)

    04.10.2025

  • igorlvov

    БУ ГА ГА! Лучший матч чемпионата!.......Обосралось всё, что я так терпеть не могу! И это позорище "честное"псевдо клуб, и пошлый футболишка, на мой взгляд 200% переоценённый!...... НИРВАНА! ........Спасибо! Было приятно смотреть! :)))))))))))

    04.10.2025

  • КирпичИнвест

    А тут так и есть - по одному удару в створ )

    04.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Не можешь работать. левой, др о чи правой! Эх Дзюба!

    04.10.2025

  • TokTram_

    Каки е же е....тые глаза у Глушенкова. Ведь однозначно понятно, что рано или поздно начнёт пальцы гнуть и создавать проблемы. Таких людей видно издалека.

    04.10.2025

  • GeoMaS

    Дзюба жестко критиковал руководство клуба за бездействие в усилении, но когда требовалось результативное действие от него, смазал. Пусть каждый занимается своим делом профессионально. Хотя на все всегда к месту и не к месту один ответ: это футбол.

    04.10.2025

  • Роман Морковкин

    Игрочишка - днище. Ну, зато шекелей на карте скорее всего прибавится. Сохранил бывшим товарищам очко.

    04.10.2025

  • alekdixon

    Рукаку простил убогих

    04.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    противно

    04.10.2025

  • Иванова Кира

    Как же питерских колбасит, синаронов и фан-89, нет бы поехали в Кириши и пожар потушили.

    04.10.2025

  • Sinaron

    Лобок, ты опять пива перепил? Или мозг окончательно покинул твою черепную коробку? )))

    04.10.2025

  • AZ

    И Это Дзюбо там партнерам и руководству претензии предъявляло?!)))

    04.10.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Какой ты ужасающий дебил, гнусавый...)))

    04.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Завтра судейке будет дан указ, сделать в дерби ничейку! Иначе отлучат от игр!

    04.10.2025

  • Max Stch

    Весь питер за ЦСКА и Динамо МХ

    04.10.2025

  • TokTram_

    А никто про чемпионство Питера давно и не говорит ))

    04.10.2025

  • МаратХ

    Стойкости Акрона позавидовали бы спартанцы

    04.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    И это - ЗА МЕ ЧА ТЕЛЬ НО

    04.10.2025

  • Привет от Келдыша

    Без паники!!! На прошлое столетие Акрону проиграли, сейчас ничья,а вот на третье столетие точно победят! Но это не точно...

    04.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Глядишь, если бы вместо Сочей с Оренбургами был бы Черноморец, или Урал, или на крайняк Торпедо, побольше бы таких непредсказуемых матчей было бы.

    04.10.2025

  • Lars Berger

    Артем - молодец.

    04.10.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Не смотря на все усилия , Зенит не проиграл.))

    04.10.2025

  • TokTram_

    Дзюба решил не увольнять вегана. Пусть стооднолетние продолжают мучаться )

    04.10.2025

  • Иванова Кира

    Акрон-красавцы, могильщики Петрограда))

    04.10.2025

  • wam

    Дзюбо в очередной раз продемонстрировал свое гнилое нутро. Прав был Леонид Федун.

    04.10.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Дзюба встал в один ряд с Платини, Барези и Баджо, они тоже били с точки выше ворот.

    04.10.2025

  • инок

    Дзюба молодец - спас Зениту очко.

    04.10.2025

  • S_Malu

    А счастье было так возможно... Хотя и это неплохо. Безмерно рад за любую неудачу газпромовских... ЗПРФ...

    04.10.2025

  • Иванова Кира

    :joy::rofl: Народный герой Питерограда Дзюба простил синит)) Как это приятно когда сосиСка и синитка теряют очки)) Газ мимо трубы))

    04.10.2025

  • Исаев-Штирлиц

    текст неправильный...должно быть «Акрон» дома не смог обыграть «Зенит» в 11-м туре чемпионата благодаря кривой ноге Рукаку

    04.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Ну, если бы в футболе присуждали победы по очкам, как в боксе, то - да. Но ведь есть же ещё и другое! Один раз по воротам ударили - и победили.

    04.10.2025

  • TomCat

    Опять Зенит пешком ходит по полю - пешочники.

    04.10.2025

  • Alexey Bulatov

    Ну ииии!? ауу,а как же чемпионство ко"второму столетию",если не можем обыграть Акрон?,спасибо Дзюбе,что их пожалел,а мог бы и Семака отправить в отставку.

    04.10.2025

  • Топотун

    Тебя и Тима Хачика продать азерам !

    04.10.2025

  • zel_co

    он пробил не с той руки

    04.10.2025

  • Олег

    Я не болела бомжиков, но надоело всегда читать вой других болел, что бомжей к чемпионству тянут. Просто оправдание никчёмных по неудачам своих клубов.

    04.10.2025

  • Lars Berger

    Нда... Дзюба мог и вовсе "похоронить" не в меру вальяжных педросантосов, но... В любом случае - снимаю шляпу перед "Акроном" за эту игру. Команда билась, а не отбывала номер, в отличие от игроков в голубом.

    04.10.2025

  • Топотун

    У бомжей понос, ОВД лавандос !

    04.10.2025

  • ровнов

    А где Глущенков был? Да и 35 млн. кто нибудь видел?

    04.10.2025

  • Sinaron

    Семак, уйди уже. Не мучайся и других не мучай.

    04.10.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Дзюба!!!!! Ну, вот какого хрена ты не забил?????? Хотя, и такому исходу рад.

    04.10.2025

  • А Р Т

    Продайте всех бразильцев

    04.10.2025

  • ВОПРЕКИ

    Ну что, Тедеев умничка, умыл "великого" Семака. Если бы не кривоногий Дзюба, то ныне на Неве вонючей, сегодня был бы траур. Хотя и так сойдет - главное порадовали Страну !

    04.10.2025

  • Чернобог

    Дрочило ходило весь матч по полю пешком, так ещё и в конце отобрал победу у своей команды. Вопрос: а зачем это старое полено нужно?

    04.10.2025

  • AZ

    Да, отскочил Зенит)))

    04.10.2025

  • GeoMaS

    Кто бы мог подумать и вот опять. А исход в общем то закономерен.

    04.10.2025

  • SuperDennis

    Забавный матч! Когда Педро на 11 минуте забил первый, подумал, что будет разгром похлеще матча с Оренбургом (5-2)... Но закончилось всё роковым промахом Дзюбы, который чудом не принес победу Акрону. Вот такая вот она игра футбол! А ведь как отставка Богданыча была близка!

    04.10.2025

  • Пан Юзеф

    Болельщики "Акрона" обратились к губернатору области с просьбой переименовать Тольятти в Неуступаево-Зенитск.

    04.10.2025

  • .Алексей.

    Пора подумать

    04.10.2025

  • Evgen k

    послушаем оправдания Семака.. Команда никакая сегодня была.. хорошо Дзюба по старому знакомству пенальти не забил))

    04.10.2025

  • 36

    "И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет-твое Столетие

    04.10.2025

  • lvb

    Знакомый болела "Зенита" прислал, сразу после финального свистка. "Это кошмарное УГ было неплохо завершено эпичным промахом Артемия с пенальти, на 95 минуте. Я плякалъ , от смеха"). И резюме. Дзюба и месть.. несовместимо)))

    04.10.2025

  • МаратХ

    Пенальти бить, это не мастурбировать. Но Акрон, все равно молодцы!

    04.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Зенит пронесло. Могли и проиграть.

    04.10.2025

  • Кабанчик

    Дзюба заслужил место в структурах Зенита, понимает что пенсия не за горами

    04.10.2025

  • Valery Petrukhin

    Дзюба!!! Каким ты был (чудаком на букву "М"), таким ты и остался.

    04.10.2025

  • Bossonn

    Да, так чемпионами не становятся((

    04.10.2025

  • Вовка Селедкин

    Рукака пожалел бомжей

    04.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Артём пожалел Серёжу

    04.10.2025

  • Привет от Келдыша

    Как самодовольно говорили знающие Сам-сусами-Радоны после крайнего матча с самодостаточным Оренбургом: "Не думаю, что кто-то еще до матча мог сомневаться в победе Зенита..." Вот и тут сомнений не было... только это вам не "самые самобытные и независимые" нахлобучивать.

    04.10.2025

  • КирпичИнвест

    Лох Бох неплох ... да пох )

    04.10.2025

  • Kiril1Yrich

    если с акроном вничью играть опять без чемпионства

    04.10.2025

  • avp1960

    Дзюба обо..ся

    04.10.2025

  • Красноперка

    ФК Газпром позор футбола! Отскочище благодаря бревну

    04.10.2025

  • Чернобог

    Старый ананист не сдюжил

    04.10.2025

  • 36

    Бьют Артема в раздевалке

    04.10.2025

  • футбол это спорт

    Ай да Акрон, кто бы мог подумать! Похоже, Зенит посчитал матч выигранным после 0:1.

    04.10.2025

  • Питерский пёс

    Дзюба ты чучело

    04.10.2025

  • КирпичИнвест

    На победу точно никто не наиграл. Ничья по делу.

    04.10.2025

  • Адекватный спартач

    Дзюба шел бить пенальти с таким измученным и недовольным лицом, что результат можно было предсказать.

    04.10.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Дзюба лох! Сергей Семак Бох! Вердикт матч - ничья, так-то Акрон сегодня был неплох, играл моментами на равных, петербуржцы сами себе создали проблемы

    04.10.2025

  • Антон Саныч

    Не думал, что когда-то напишу. Полный ЗПРФ

    04.10.2025

  • zentmaison

    Вот когда позор, тогда действительно позор! Против дзюбоднищенского Акрона

    04.10.2025

    • «Акрон» — «Зенит»: Дзюба не забил пенальти на 90+5-й минуте

    Круговой — об общении с Акинфеевым: «Мне приятно, что такой человек уделяет мне свое внимание»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    3
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    4
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости