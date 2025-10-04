«Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в РПЛ, Дзюба не забил пенальти

«Зенит» на выезде не смог обыграть «Акрон» в 11-м туре чемпионата России-2025/26 — 1:1. Матч прошел на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Оба гола были забиты в первом тайме. На 11-й минуте отличился полузащитник сине-бело-голубых Педро. На 36-й минуте счет сравнял полузащитник хозяев Эдгар Севикян.

Во втором тайме на 89-й минуте гол «Акрона» не был засчитан из-за офсайда, а на 90+5-й минуте форвард Артем Дзюба не реализовал пенальти.

«Зенит» с 20 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (8 очков) располагается на 13-й строчке.

В 12-м туре РПЛ петербуржцы сыграют с «Сочи» 19 октября, тольяттинцы 18 октября проведут матч с «Пари НН».