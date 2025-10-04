«Рубин» победил «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ

«Рубин» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в 11-м туре чемпионата России — 2:0.

Первый гол в матче забил Андерсон Арройо, который отличился на 19-й минуте. Преимущество хозяев на 54-й минуте увеличил Велдин Ходжа.

«Рубин» набрал 18 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Казанская команда прервала четырехматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. «Крылья Советов» с 12 баллами сохраняют десятую позицию в чемпионате России. Самарцы потерпели третье подряд поражение в РПЛ.

В 12-м туре казанцы 19 октября сыграют против «Балтики», а «Крылья» днем ранее встретятся с «Оренбургом».