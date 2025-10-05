Футбол
Сегодня, 13:58

«Ростов» нанес «Оренбургу» четвертое поражение подряд в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 11-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов. Форвард ростовчан отличился спустя две минуты после выхода на замену.

«Ростов» (13 очков) продлил серию без поражений в РПЛ до 6 матчей и поднялся на десятое место. «Оренбург» (7) потерпел четвертое поражение подряд и остается 14-м в турнирной таблице.

В следующем туре «Ростов» в гостях встретится со «Спартаком», а «Оренбург» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 18 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:1
Ростов
Источник: Таблица РПЛ
Тимур Сулейманов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
  • Fanatico

    С победой Ростов ! Отличный день ! Отличный результат !

    05.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ростов - середняк, Оренбург - аутсайдер. Хорошо, что ростовчане очки не потеряли. Пригодятся.

    05.10.2025

  • TokTram_

    А кто это у нас, внезапно, главный претендент на чемпионство?!

    05.10.2025

  • TokTram_

    Всё руководство "Газпрома" - это не мало.

    05.10.2025

  • TokTram_

    Отлично! Фармы должны быть биты в каждом матче.

    05.10.2025

  • предполагал,что матч будет скучный и нудный,поэтому не смотрел. думаю,что ничего не потерял,зачем распыляться по мелочам? через пару часов,надеюсь,что будет на что посмотреть... кстати вчерашнее дерби было очень даже интригующим и смотрибельным...

    05.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Вообще три последних места сейчас красиво смотрятся. Пусть вылетают, скучать не будем.

    05.10.2025

  • Osokin L

    В этом году Сочи и Оренбург чего-то перепутали и раздают очки всем, а не только Зениту. Эти две навозные кучи доиграются, и уже Зениту придется им сливать очки ради спасения фармов. И никаких вам +6.

    05.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Зря Мелехин во втором туре под Валеру ложился, сейчас бы были на ровне с Динамо.

    05.10.2025

  • Skorz

    Даааа , Оренбург в таком штопоре , что вопрос вылета практически решен на 95 % (( Ведь , не то что , удача пропала , а игры вообще нет !( Искусственные оставления в РПЛ , вопросов жизнедеятельности , не решают . Ростов ....умудрился выудить в этом болоте три балла , с коими тот самый город на Дону и поздравляю !)))

    05.10.2025

  • Топотун

    А игру то Герцог налаживает !

    05.10.2025

  • Lars Berger

    С победой. Красавцы, увезли 3 очка с тяжелого выезда в Оренбург.

    05.10.2025

  • Что за Аюта?

    Пришел на второй тайм матча и принес Ростову удачу! Не благодарите!

    05.10.2025

  • Lars Berger

    Ростовчане - молодцы.

    05.10.2025

  • Вадим Антропов

    Включил трансляцию на 83-й минуте, не видя как вышел Сулейманов. И тут же ГОЛ!:soccer:! РОСТОВ и Дэн обязаны проставиться, с победой!!!

    05.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Почти Кубок Интертото

    05.10.2025

  • инок

    Всех Ростовчан с важной победой на поле Оренбурга!

    05.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Жаль болельщиков Оренбурга, не каждый вытерпит смотреть эту дичь, но хорошо что этих страдальцев мало.

    05.10.2025

  • Lars Berger

    "Сельмаш" врывается в десятку сильнейших команд страны!) ТОП-10...)

    05.10.2025

  • Darkman79

    Так они и должны быть в ФНЛ,в РПЛ они оказались благодаря интригам))

    05.10.2025

  • Darkman79

    Так они все и готовились к ФНЛ,а остались в РПЛ только благодаря понятно кому)))

    05.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Скорее всего Слишкович идёт в Коммент шоу экспертом

    05.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    В этом сезоне РПЛ у нас как-то слишком много команд уровня ФНЛ

    05.10.2025

  • Lars Berger

    Донцы - молодцы!

    05.10.2025

  • Lars Berger

    Всех болельщиков "Сельмаша" - с заслуженной тяжелой победой в Оренбурге! Ростов-город, Ростов-Дон! Синий звездный небосклон. Улица Садовая, Скамеечка кленовая. — Ростов-город, Ростов-Дон!

    05.10.2025

  • SuperDennis

    Исключительно скучный матч, тягомотина, бей-беги и т.д. Но повезло в концовке, Сулейманов - отлично вышел и почти сразу забил. Три очка не пахнут, как говорил Карпин. Ростов вошел в 10-ку.

    05.10.2025

  • КирпичИнвест

    Хорошая разминочная игра перед дерби. Голешник хороший получился! Оренбург ожидаемо прописался в подвале, Ростов начинает перемещаться в привычную середину таблицы. Всё, как и должно быть.

    05.10.2025

  • инок

    Ростов поздравляю с голом и победой! Они молодцы.

    05.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Ну вот приезжает в прошлом туре Газовик к главному претенденту на чемпионство, и безоглядно бежит в атаку, оставляя в своей обороне пустые зоны, играет красиво, размашисто, забивает два гола, пропускает пять. А потом прижимается на своем поле к воротам, против середняка, и играет просто на вынос.....

    05.10.2025

  • Врн36

    Соседи с победой Вас. Игру не смотрел, но по последним набором очков видно, что команда нашла свою игру. Так держать

    05.10.2025

  • Михаил 888

    Тяжелая ,вязкая игра,но Ростов смотрелся интереснее.Гол красивый забили ,да и поджимали до конца игры.Якимов 405 минут сухим стоит -кто бы подумал.

    05.10.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    2
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
