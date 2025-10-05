«Ростов» нанес «Оренбургу» четвертое поражение подряд в РПЛ

«Ростов» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 11-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов. Форвард ростовчан отличился спустя две минуты после выхода на замену.

«Ростов» (13 очков) продлил серию без поражений в РПЛ до 6 матчей и поднялся на десятое место. «Оренбург» (7) потерпел четвертое поражение подряд и остается 14-м в турнирной таблице.

В следующем туре «Ростов» в гостях встретится со «Спартаком», а «Оренбург» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 18 октября.