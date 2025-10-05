«Сочи» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в РПЛ

«Сочи» на своем поле победил «Пари НН» в матче 11-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 35-й минуте открыл Владимир Ильин. 33-летний футболист забил дебютный мяч за сочинцев. На 48-й минуте гости отыгрались благодаря голу Хуана Боселли со штрафного.

Победный гол хозяев на 55-й минуте забил Игнасио Сааведра. Чилиец не реализовал пенальти, но добил мяч в ворота нижегородцев после сейва Никиты Медведева.

«Сочи» (5 очков) одержал первую победу в этом розыгрыше РПЛ, но остается на последнем месте. «Пари НН» (6) потерпел третье поражение подряд и идет предпоследним в турнирной таблице.

В следующем туре «Пари НН» дома сыграет с «Акроном». Матч пройдет 18 октября. «Сочи» 19 октября примет «Зенит».