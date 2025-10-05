«Балтика» победила махачкалинское «Динамо» и поднялась на пятое место в РПЛ

«Балтика» дома обыграла махачкалинское «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ — 2:0.

На 41-й минуте забил форвард хозяев Брайан Хиль, реализовавший пенальти. На 90+1-й минуте отличился нападающий калининградцев Чиносо Оффор.

«Балтика» поднялась на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, опередив «Спартак» и «Рубин», у которых по 18 очков. Махачкалинское «Динамо» идет на 12-й строчке с 10 очками.

В следующем туре «Балтика» сыграет на выезде с «Рубином», а махачкалинское «Динамо» примет на своем поле «Краснодар».