Сегодня, 20:58

«Балтика» победила махачкалинское «Динамо» и поднялась на пятое место в РПЛ

Фото ФК «Балтика»

«Балтика» дома обыграла махачкалинское «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ — 2:0.

На 41-й минуте забил форвард хозяев Брайан Хиль, реализовавший пенальти. На 90+1-й минуте отличился нападающий калининградцев Чиносо Оффор.

«Балтика» поднялась на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, опередив «Спартак» и «Рубин», у которых по 18 очков. Махачкалинское «Динамо» идет на 12-й строчке с 10 очками.

В следующем туре «Балтика» сыграет на выезде с «Рубином», а махачкалинское «Динамо» примет на своем поле «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Динамо Мх
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
2
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
3
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
6
 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
7
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 0 : 1
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 2 : 1
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 3 : 2
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

