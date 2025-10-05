Агкацев — про обвинения Сперцяна в расизме: «Не сомневаюсь, что справедливость восторжествует»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поддержал капитана команды Эдуарда Сперцяна, которого «Ахмат» обвинил в расизме.

В концовке матча 11-го тура РПЛ, который прошел между командами в субботу, Сперцян вступил в конфликт с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом, после чего сенегадец дважды ударил игрока «быков» плечом. После видеопросмотра арбитр Инал Танашев удалил Ндонга и показал Сперцяну желтую карточку. Позже Ндонг заявил, что соперник оскорбил его по расовому признаку, а «Ахмат» потребовал наказать капитана «Краснодара» за расизм.

«Близко знаю Эдика очень много лет, и никогда в жизни не поверю в то, что он мог себе позволить сказать эти слова. Ни капли не сомневаюсь, что справедливость восторжествует и все кто пытаются очернить репутацию и имя Эдо в скором времени принесут свои извинения. Кэп, я рядом», — написал Агкацев в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация автора сохранены).

Сперцян опроверг обвинения в расизме. В воскресенье он в социальных сетях выступил с заявлением, отметив, что готов доказать свою правоту любыми способами, в том числе пройти проверку на полиграфе.