РПЛ представила промежуточные итоги голосования за звание лучших в сезоне-2024/25

РПЛ опубликовала предварительные итоги голосования за звание лучших игроков и тренеров сезона-2024/25.

В номинациях представлены лучшие игроки, вратари, защитники, полузащитники, нападающие и тренеры сезона. 15 июня завершится второй этап голосования, после чего определятся финалисты в каждой номинации. Победители будут объявлены 27 июня в Центре Кино «Мосфильм».

Лучший игрок сезон

Манфред Угальде, Эсекьел Барко, Маркиньос, Наиль Умяров (все — «Спартак»), Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Станислав Агкацев, Диего Коста (все — «Краснодар»), Максим Глушенков, Евгений Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Лусиано, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Ярослав Гладышев, Бителло, Константин Тюкавин (все — «Динамо»), Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Мойзес, Виллан Роша, Иван Обляков (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьев (все — «Локомотив»), Максим Осипенко, Николай Комличенко (оба — «Ростов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Артём Дзюба («Акрон»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Лучший вратарь сезона

Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Никита Кокарев («Химки»).

Лучший защитник сезона

Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Нино (все — «Зенит»), Витор Тормена, Диего Коста (оба — «Краснодар»), Виллиан Роша, Мойзес (оба — ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Срджан Бабич («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»).

Лучший полузащитник сезона

Бителло («Динамо»), Александр Черников, Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Наиль Умяров, Эсекьель Барко (оба — «Спартак»), Вильмар Барриос, Максим Глушенков, Вендел (все — «Зенит»), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА).

Лучший нападающий сезона

Ярослав Гладышев («Динамо»), Лусиано («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Манфред Угальде, Маркиньос (оба — «Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Артем Дзюба («Акрон»).

Лучший тренер сезона

Марко Николич (ЦСКА), Мурад Мусаев («Краснодар»), Заур Тедеев («Акрон»), Рашид Рахимов («Рубин»), Хасанби Биджиев («Динамо», Махачкала).