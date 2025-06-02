Дегтярев назвал хорошим примером работу системы «Краснодара»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал систему «Краснодара».

«Начну с социально ответственного бизнеса. Безусловно, то, что сделано в системе футбольного клуба «Краснодар», это хороший пример. Их стратегия по выращиванию своих игроков привела к победе в чемпионате России. Некоторые подхватывают этот пример», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Ранее «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.