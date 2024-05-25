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Сегодня, 08:00

РПЛ: где смотреть все матчи премьер-лиги 25 мая

На «Матч ТВ» пройдет онлайн-перекличка игр 30-го тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов.
Эдуард Сперцян (слева) и Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все матчи 30-го тура чемпионата России по футболу пройдут 25 мая. На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru в прямом эфире покажут онлайн-перекличку самых интересных событий заключительного тура РПЛ сезона-2023 / 2024. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» в субботу также пройдет текстовая онлайн-трансляция всех игр 30-го тура чемпионата России. В нашем матч-центре будут доступны формальные события встреч РПЛ.

Расписание матчей 30-го тура чемпионата России 25 мая

  • 16:30. «Зенит» — «Ростов»
  • 16:30. «Краснодар» — «Динамо»
  • 16:30. «Крылья Советов» — «Пари НН»
  • 16:30. ЦСКА — «Урал»
  • 16:30. «Рубин» — «Сочи»
  • 16:30. «Балтика» — «Локомотив»
  • 16:30. «Факел» — «Ахмат»
  • 16:30. «Оренбург» — «Спартак»

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
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Гладилин считает, что «Спартак» провалил сезон из-за Абаскаля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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