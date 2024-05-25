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Сегодня, 08:02

Гладилин считает, что «Спартак» провалил сезон из-за Абаскаля

Виктория Кравченко
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, почему считает сезон-2023/24 провальным для московского клуба.

«Неудовлетворительно, прежде всего — из-за работы Абаскаля. А вот Слишкович, который начал руководить командой после отставки Абаскаля, все свои задачи выполнил, к нему претензий никаких. Если бы это произошло раньше, «Спартак» мог бы побороться за медали. Все проблемы в игре команды были связаны с неопытностью и некомпетентностью молодого тренера Абаскаля. Подбор футболистов, финансовые вопросы, стадион, болельщики — нет проблем, «Спартак» должен бороться за чемпионство с «Зенитом», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

После 29 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/24/23090767.shtml?updated
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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РПЛ: где смотреть все матчи премьер-лиги 25 мая

Тарханов назвал продление контракта Акинфеева с ЦСКА хорошей новостью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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