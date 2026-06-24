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«Зенит» сыграет с «Акроном» в первом туре РПЛ-2026/27, «Краснодар» — с «Рубином»

Руслан Минаев

Стало известно расписание первого тура чемпионата России в сезоне-2026/27.

«Зенит» сыграет на выезде с «Акроном», «Краснодар» встретится с «Рубином», «Спартак» примет «Родину». Первый тур стартует 26 июля.

РПЛ опубликовала расписание первых восьми туров сезона-2026/27.

Расписание 1-го тура РПЛ-2026/27:

«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»

«Спартак» — «Родина»

«Оренбург» — «Ростов»

«Локомотив» — «Ахмат»

ЦСКА — «Балтика»

«Рубин» — «Краснодар»

«Акрон» — «Зенит»

«Факел» — «Динамо» (Махачкала)

Чемпионом России в сезоне-2025/26 стал «Зенит», второе место занял «Краснодар», третье — «Локомотив».

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«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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РПЛ опубликовала расписание первых восьми туров сезона-2026/27

«Спартак» сыграет с «Краснодаром», «Балтикой» и «Зенитом» в трех турах подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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