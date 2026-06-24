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РПЛ опубликовала расписание первых восьми туров сезона-2026/27

Алина Савинова

Российская премьер-лига (РПЛ) представила расписание первых восьми туров сезона-2026/27.

Первый тур стартует 24 июля, восьмой — 11 сентября.

1-й тур (24-27 июля)

«Динамо» — «Крылья Советов»
«Спартак» — «Родина»
«Оренбург» — «Ростов»
«Локомотив» — «Ахмат»
ЦСКА — «Балтика»
«Рубин» — «Краснодар»
«Акрон» — «Зенит»
«Факел» — «Динамо» (Махачкала)

2-й тур (31 июля-3 августа)

«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
«Балтика» — «Динамо»
«Оренбург» — «Зенит»
«Краснодар» — «Факел»
«Ахмат» — «Спартак»
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Родина» — «Ростов»
«Акрон» — «Рубин»

3-й тур (7-10 августа)

«Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
«Спартак» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — «Балтика»
«Ростов» — ЦСКА
«Локомотив» — «Акрон»
«Рубин» — «Оренбург»
«Зенит» — «Родина»
«Факел» — «Ахмат»

4-й тур (14-17 августа)

«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
«Ростов» — «Рубин»
«Балтика» — «Спартак»
«Оренбург» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Факел»
«Родина» — «Акрон»
«Зенит» — «Динамо»

5-й тур (21-24 августа)

«Динамо» — «Родина»
«Спартак» — «Зенит»
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»
«Балтика» — «Рубин»
«Ахмат» — «Ростов»
ЦСКА — «Локомотив»
«Акрон» — «Крылья Советов»
«Факел» — «Оренбург»

6-й тур (28-31 августа)

«Спартак» — «Оренбург»
«Локомотив» — «Динамо»
«Краснодар» — «Ростов»
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Родина» — «Балтика»
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала)
«Акрон» — ЦСКА
«Факел» — «Зенит»

7-й тур (4-7 сентября)

«Динамо» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»
«Ростов» — «Факел»
«Балтика» — «Локомотив»
«Оренбург» — «Акрон»
«Рубин» — «Ахмат»
«Зенит» — ЦСКА

8-й тур (11-14 сентября)

«Динамо» — «Оренбург»
«Спартак» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Родина»
«Краснодар» — «Акрон»
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)
ЦСКА — «Рубин»
«Зенит» — «Локомотив»
«Факел» — «Балтика»

Полный календарь РПЛ сезона-2026/27

По итогам чемпионата России-2025/26 золотые медали завоевал «Зенит», второе место занял «Краснодар», третье — «Локомотив».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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