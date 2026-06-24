«Спартак» сыграет с «Краснодаром», «Балтикой» и «Зенитом» в трех турах подряд

Стал известен календарь чемпионата России сезона-2026/27.

«Спартак» в 3-м туре (7-10 августа) примет «Краснодар», в 4-м (14-17 августа) на выезде сыграет с «Балтикой», а в 5-м (21-24 августа) дома встретится с «Зенитом».

Первый матч в новом сезоне красно-белые проведут на своем стадионе против «Родины», которая по итогам Первой лиги-2025/26 впервые в своей истории вышла в РПЛ. В заключительном, 30-м туре 29 мая 2027 года «Спартак» в гостях сыграет с «Ростовом».

В чемпионате России-2025/26 «Спартак» набрал 52 очка в 30 матчах и занял четвертое место в турнирной таблице.