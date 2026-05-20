«Ротор» — «Акрон»: Беншимол забил в концовке первого тайма

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол забил в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ-2026/27 с «Ротором» — 1:0.

Он отличился на 45+1-й минуте. Кристиян Бистрович с углового отправил мяч в центр штрафной, откуда Беншимол забил гол.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

20 мая, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)

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