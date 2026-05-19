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20 мая, 21:25
«Акрон» обыграл «Ротор» в Волгограде благодаря дублю Беншимола: онлайн-трансляция первого стыкового матча
Первая переходная игра клубов РПЛ и ФНЛ.
Ответная игра состоится в Самаре в субботу, 23 мая. Начало — 18:30 по московскому времени.
Дубль Беншимола принес «Акрону» победу над «Ротором»
90+5-я минута. Вот и все! Матч в Волгограде окончен! Футболисты «Ротора» в первом стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в РПЛ уступили «Акрону» со счетом 0:2. Дубль сделал нападающий Беншимол. Артем Дзюба вернулся после травмы и отыграл весь матч.
В среду, 20 мая, «Ротор» уступил «Акрону» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27. Ответная игра пройдет 23 мая.
90+4-я минута. Еще один неточный удар головой после углового. Клещенко не попал в створ.
90+3-я минута. Алиев взял игру на себя в чужой штрафной и вынудил Эшковала выбить мяч за лицевую.
90+2-я минута. Пушечный удар в исполнении Джаковаца — в створ не попал. Дзюба выговаривает партнеру: нужно было мяч подержать.
90-я минута. Эшковал на газоне. Ему требуется помощь медиков. Не похоже на маленькие футбольные хитрости.
88-я минута. Бокоев не дал Алиеву убежать в контратаку. Уровень защитника РПЛ дает о себе знать.
87-я минута. Мяч в воротах Тереховского, но после свистка. Шильников поразил цель. Похоже, карточки не будет.
87-я минута. Тольяттинцы все замены уже произвели. Таким образом, Дзюба сегодня отыграет полный матч.
85-я минута. Брак в поперечной передаче у волгоградцев. Хорошо, что на чужой половине поля.
84-я минута. Удар с угла вратарской в исполнении Алиева, но совсем несильно — Тереховский в игре.
84-я минута. Тереховский ошибся на выходе, но партнеры подстраховали. Давно тольяттинцы не играли на ноль.
83-я минута. Свежий Алиев проявляет себя. У него не прошла обводка, но он отборолся и заработал право на штрафной.
81-я минута. Клещенко нанес удар головой после фланговой подачи, но в створ не попал. Тут же ногу свело у Александра.
79-я минута. Да, вынужденная замена состоялась. Попенков вышел на поле вместо получившего травму Фернандеса.
78-я минута. Роберто Фернандес показывает, что ему требуется замена. Неудачно приземлился после прыжка.
75-я минута. Дзюба делал хороший пас в штрафную на Лончара, но тот далеко от себя мяч отпустил.
72-я минута. Короткову досталось при подкате под Пестрякова. Смелый подкат на границе штрафной.
71-я минута. Визуально набегался Дзюба. Но он пока на поле. Напомним, что Артем недавно восстановился после травмы.
69-я минута. По тому, как протекают последние минуты, скорее, гости сделают счет крупным, чем волгоградцы отыграют один.
68-я минута. Роча справа прокидывал мяч, но сделал это слишком сильно. Атака гостей завершилась ничем.
67-я минута. Дзюбе не хватило считанных сантиметров, чтобы протолкнуть мяч в цель мимо вратаря. Чагров все-таки расторопнее.
65-я минута. Бесполезный прессинг волгоградцев — тольяттинцы уверенно контролируют мяч.
61-я минута. Болдырев упал после контакта с Коротковым. ВАР в игру не вступил. Пенальти не будет.
60-я минута. Болдырев оказался на газоне в чужой штрафной. Жалуется на боль. Если и был криминал, ВАР вступит в игру.
59-я минута. Пестряков вышел на поле. Беншимол отправился отдыхать. Свою миссию он выполнил.
56-я минута. У Чагрова на выходе произошла срезка — далеко вынести мяч в поле не получилось.
55-я минута. Азнауров технично проник в чужую штрафную, а там действует подстраховка. Ударить так и не получилось.
54-я минута. Совершенно не держится мяч у хозяев после перерыва. По сути, безадресный стандарт — доказательство тому.
53-я минута. А гости продолжают давить. Впереди перспективно за мяч зацепился Болдырев.
Беншимол удвоил преимущество «Акрона» в матче с «Ротором»
52-я минута. ГОООЛ! 0:2. Фланговая подача слева и удар головой с центра штрафной в исполнении Беншимола.
51-я минута. Беншимолу вдоль лицевой не удалось вылезти на более выгодную позицию. Мяч упущен за пределы поля.
50-я минута. Подача со стандарта в направлении Дзюбы: есть удар головой — выше цели. Покидышев помешал.
48-я минута. Попытка подачи слева в исполнении Джурасовича — волгоградцы молниеносно вынесли мяч из штрафной.
«Ротор» после первого тайма уступает «Акрону»
45+2-я минута. 1:0 — итог первого тайма в пользу тольяттинцев. Хороший футбол. Соперники друг друга достойны. По ходу первого тайма волгоградцы прибавляли. Представилю РПЛ после перерыва, вероятно, будет трудно удержать победный счет. Посмотрим, что изменится.
Беншимол открыл счет в матче «Акрона» с «Ротором»
45+1-я минута. 1:0 — гол в раздевалку. Угловой, действительно, принес успех гостям. Подача с угла поля — Эшковал сделал скидку, а Беншимол замкнул.
45+1-я минута. Угловой заработали гости. Возможно, последний шанс открыть счет в первом тайме.
44-я минута. Опасно! Трошечкин пробил из пределов штрафной — Эшковал принял мяч на себя. Угловой заработан волгоградцами.
43-я минута. Нарушение правил со стороны Болдырева. Опять же фол в атаке. Досталось Шильникову.
42-я минута. Офсайд зафиксирован у волгоградцев. Все старания Трошечкина оказались тщетны.
40-я минута. Джаковац и Лончар отправились разминаться у гостей. Похоже, после перерыва у тольяттинцев будет усиление.
39-я минута. Много борьбы. Роча считает, что против него сфолили, но у рефери иное мнение.
37-я минута. Неплохой удар в створ в исполнении Эльдарушева — Тереховский не без труда отбил. Напомним, что идет дождь — мяч и поле мокрые.
36-я минута. Фол в атаке усмотрели у Трошечкина в борьбе за мяч с Джурасовичем. Александр не согласен.
35-я минута. Бокоев снова трудится в защите. Он перевел мяч на угловой после удара Давидяна.
34-я минута. Бокоев выиграл борьбу за мяч после углового, потом атака второй волной — повторный удар, мяч у Тереховского.
32-я минута. Момент! Беншимолу позволили принять мяч в штрафной после паса Фернандеса, есть удар — едва в дальний угол не попал. Таких шансов больше может и не быть!
31-я минута. Мелкий фол в центре поля на Дзюбе. Естественно, в верховой борьбе — с Покидышевым.
30-я минута. У Беншимола, а потом и у Болдырева была возможность ударить после фланговой подачи, но они потеряли равновесие. С шипами не угадали?
29-я минута. А вот и опасный удар. Беншимол с фланга навесил, а Болдырев пробил головой — едва в дальний угол не попал.
28-я минута. Тереховский неспешно вводит мяч в игру. С таким отношением к делу голов сегодня может и не быть.
26-я минута. Подача с угла поля на дальнюю штангу: Данилкин пробил, но в створ не попал.
25-я минута. Роча снял воздух в собственной штрафной — очередная фланговая подача следовала.
23-я минута. Трошечкину удалось технично принять мяч в чужой штрафной. Тут же его накрыли. Впрочем, звучит свисток рефери — кто-то из волгоградцев сфолил в атаке.
22-я минута. Бокоев снова далеко ввел мяч из аута — до Дзюбы мяч доставить не удалось, но паника возникла.
21-я минута. Подача с углового — очень сильно на дальнюю штангу. Там никого из тольяттинцев не оказалось. Они атакуют.
19-я минута. Неплохо! Макаров пробил головой после фланговой подачи — тольяттинцы умудрились заблокировать. Угловой будет.
18-я минута. Болдырев пытался с фланга навесить на Дзюбу — неточно. Защитник перехватил мяч.
16-я минута. Фол со стороны Дзюбы зафиксирован. Артем удивляется, а Клещенко на газоне.
14-я минута. Рискованный пас вперед от Бокоева — волгоградцы едва не перехватили. Подбор остался за Маратом.
11-я минута. Момент! Бокоев далеко вбросил мяч — Дзюба сделал скидку, а Марадишвили пробил. Чагров отбил!
9-я минута. Попытка Беншимола как раз-таки пробить с линии штрафной — волгоградцы заблокировали.
8-я минута. Тольяттинцы налаживают контроль мяча. Зрители, ясное дело, не очень довольны.
7-я минута. Дождь зарядил в Волгограде. Команды вполне могут вспомнить о коварных при непогоде дальних ударах.
4-я минута. Эшковал рискованно придерживал соперника около своей штрафной — есть падение, но о пенальти речь не идет.
3-я минута. Теперь уже пас в штрафную хозяев в направлении Дзюбы — Артем до мяча не добрался.
2-я минута. Стандарт — ничего опасного. До удара дело не дошло. Волгоградцы в ответ делают дальний заброс — мяч у Тереховского.
Матч «Ротора» и «Акрона» начался
1-я минута. Поехали! Встреча в Волгограде стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты волгоградского клуба.
Дзюба выйдет в стартовом составе «Акрона» на матч в Волгограде
Стартовый состав: Тереховский, Роча, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Джурасович, Бистрович, Марадишвили, Болдырев, Беншимол, Дзюба.
Запасные: Гудиев, Васютин, Лончар, Попенков, Кузьмин, Хосонов, Базилевский, Джаковац, Дмитриев, Аревало, Пестряков.
Стартовый состав «Ротора» на матч с «Акроном»
Стартовый состав: Чагров, Шильников, Клещенко, Покидышев, Коротков, С. Макаров, Трошечкин, Азнауров, Данилкин, Давидян, Эльдарушев.
Запасные: Сугробов, Литвенок, Фомин, Симонян, Храмцов, Хохлачев, Кайнов, Сафронов, Алиев, Бардыбахин, Родионов, Дадич.
«Ротор» — «Акрон»: потери
У «Ротора» травмированы защитники Александр Клещенко, Томислав Дадич и Вячеслав Бардыбахин, полузащитники Анатолий Макаров, Ярослав Арбузов и Никита Плотников, а также нападающий Давид Давидян.
У тольяттинцев под вопросом выход на поле нападающего Артема Дзюбы, а полузащитник Стефан Лончар отбыл дисквалификацию.
«Ротор» — «Акрон»: очные матчи
Команды провели две встречи в сезоне-2021/22 в первой лиге, оба матча выиграл «Акрон». 11 сентября 2021-го тольяттинцы победили в гостях со счетом 2:1, а 19 марта 2022-го выиграли дома со счетом 1:0.
«Акрон»: результаты сезона в РПЛ
«Акрон» финишировал 13-м в итоговой таблице премьер-лиги, набрав в 30 турах 27 очков. До 12-го места, которое позволяло избежать переходных матчей, тольяттинской команде не хватило двух очков.
«Акрон» отвратительно провел концовку 2025-го и весь отрезок 2026 года: в 14 матчах тольяттинцы одержали лишь одну победу при 10 поражениях и трех ничьих. В первых 16 турах у команды поражений было вдвое меньше — пять.
«Ротор»: результаты сезона в ФНЛ
«Ротор» финишировал в Лиге PARI на четвертом месте, набрав в 34 турах 56 очков. Отставание от «Родины» и «Факела» составило 12 очков. Волгоградская команда показала второй результат по надежности в обороне — 26 пропущенных мячей, меньше только у «Родины» — 28. По голам у «Ротора» третий результат в лиге — 47 забитых мячей.
Где смотреть трансляцию матча «Ротор» — «Акрон»
Матч «Ротора» и «Акрона» в прямом эфире бесплатно покажут на платформе VK Видео в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Ротор» — «Акрон»
Матч команд Дмитрия Парфенова и Мурата Искакова состоится в среду, 20 мая, в Волгограде на «Волгоград Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
В среду, 20 мая, «Ротор» и «Акрон» сыграют в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.
«Ротор» завершил сезон в Лиге PARI на четвертом месте вслед за «Родиной», «Факелом» и «Уралом». По ходу первенства волгоградцы сменили главного тренера. Если начинал сезон Денис Бояринцев, то с зимы командой руководит Дмитрий Парфенов.
«Акрон» финишировал 13-м в РПЛ. В тольяттинской команде также произошла смена тренера — прямо перед стыковыми матчами. Вместо Заура Тедеева командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет руководить Мурат Искаков.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ротор» — «Акрон». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1