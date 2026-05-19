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20 мая, 21:25

«Акрон» обыграл «Ротор» в Волгограде благодаря дублю Беншимола: онлайн-трансляция первого стыкового матча

Первая переходная игра клубов РПЛ и ФНЛ.

Новое Ранее
20 мая, 21:27

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

20 мая, 21:26

Ответная игра состоится в Самаре в субботу, 23 мая. Начало — 18:30 по московскому времени.

20 мая, 21:26

Дубль Беншимола принес «Акрону» победу над «Ротором»

90+5-я минута. Вот и все! Матч в Волгограде окончен! Футболисты «Ротора» в первом стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в РПЛ уступили «Акрону» со счетом 0:2. Дубль сделал нападающий Беншимол. Артем Дзюба вернулся после травмы и отыграл весь матч.

20 мая, 21:25

В среду, 20 мая, «Ротор» уступил «Акрону» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27. Ответная игра пройдет 23 мая.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.
20 мая, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
0:2
Акрон

20 мая, 21:25

90+4-я минута. Еще один неточный удар головой после углового. Клещенко не попал в створ.

20 мая, 21:24

90+3-я минута. Алиев взял игру на себя в чужой штрафной и вынудил Эшковала выбить мяч за лицевую.

20 мая, 21:23

90+2-я минута. Пушечный удар в исполнении Джаковаца — в створ не попал. Дзюба выговаривает партнеру: нужно было мяч подержать.

20 мая, 21:22

90+1-я минута. Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

20 мая, 21:21

90-я минута. Эшковал на газоне. Ему требуется помощь медиков. Не похоже на маленькие футбольные хитрости.

20 мая, 21:20

89-я минута. Бардыбахин вышел на концовку. Шильников отправился отдыхать.

20 мая, 21:19

88-я минута. Бокоев не дал Алиеву убежать в контратаку. Уровень защитника РПЛ дает о себе знать.

20 мая, 21:18

87-я минута. Мяч в воротах Тереховского, но после свистка. Шильников поразил цель. Похоже, карточки не будет.

20 мая, 21:18

87-я минута. Тольяттинцы все замены уже произвели. Таким образом, Дзюба сегодня отыграет полный матч.

20 мая, 21:17

85-я минута. Брак в поперечной передаче у волгоградцев. Хорошо, что на чужой половине поля.

20 мая, 21:15

84-я минута. Удар с угла вратарской в исполнении Алиева, но совсем несильно — Тереховский в игре.

20 мая, 21:15

84-я минута. Тереховский ошибся на выходе, но партнеры подстраховали. Давно тольяттинцы не играли на ноль.

20 мая, 21:14

83-я минута. Свежий Алиев проявляет себя. У него не прошла обводка, но он отборолся и заработал право на штрафной.

20 мая, 21:13

81-я минута. Клещенко нанес удар головой после фланговой подачи, но в створ не попал. Тут же ногу свело у Александра.

20 мая, 21:10

80-я минута. Дзюба помог своей обороне отбиться после двух угловых подряд.

20 мая, 21:10

79-я минута. Да, вынужденная замена состоялась. Попенков вышел на поле вместо получившего травму Фернандеса.

20 мая, 21:08

78-я минута. Роберто Фернандес показывает, что ему требуется замена. Неудачно приземлился после прыжка.

20 мая, 21:07

76-я минута. Бистрович сфолил на чужой половине поля на свежем Дадиче.

20 мая, 21:06

75-я минута. Дзюба делал хороший пас в штрафную на Лончара, но тот далеко от себя мяч отпустил.

20 мая, 21:04

73-я минута. Коротков заменен. На поле вышел Дадич. Все-таки вынужденная замена.

20 мая, 21:03

72-я минута. Короткову досталось при подкате под Пестрякова. Смелый подкат на границе штрафной.

20 мая, 21:02

71-я минута. Визуально набегался Дзюба. Но он пока на поле. Напомним, что Артем недавно восстановился после травмы.

20 мая, 21:01

70-я минута. Джурасович заменен. Хосонов вышел на поле.

20 мая, 20:59

69-я минута. По тому, как протекают последние минуты, скорее, гости сделают счет крупным, чем волгоградцы отыграют один.

20 мая, 20:58

68-я минута. Роча справа прокидывал мяч, но сделал это слишком сильно. Атака гостей завершилась ничем.

20 мая, 20:58

67-я минута. Дзюбе не хватило считанных сантиметров, чтобы протолкнуть мяч в цель мимо вратаря. Чагров все-таки расторопнее.

20 мая, 20:57

66-я минута. По макушке получил Дзюба. Фол почти что в центре поля.

20 мая, 20:56

65-я минута. Бесполезный прессинг волгоградцев — тольяттинцы уверенно контролируют мяч.

20 мая, 20:54

63-я минута. Двойную замену произвел Парфенов. Симонян и Алиев вышли на поле.

20 мая, 20:53

62-я минута. Трошечкин отметился неточным ударом, причем с нерабочей левой ноги.

20 мая, 20:52

61-я минута. Болдырев упал после контакта с Коротковым. ВАР в игру не вступил. Пенальти не будет.

20 мая, 20:51

60-я минута. Болдырев оказался на газоне в чужой штрафной. Жалуется на боль. Если и был криминал, ВАР вступит в игру.

20 мая, 20:50

59-я минута. Пестряков вышел на поле. Беншимол отправился отдыхать. Свою миссию он выполнил.

20 мая, 20:48

57-я минута. 34 098 зрителей присутствуют на этом матче в Волгограде.

20 мая, 20:47

56-я минута. У Чагрова на выходе произошла срезка — далеко вынести мяч в поле не получилось.

20 мая, 20:46

55-я минута. Азнауров технично проник в чужую штрафную, а там действует подстраховка. Ударить так и не получилось.

20 мая, 20:45

54-я минута. Совершенно не держится мяч у хозяев после перерыва. По сути, безадресный стандарт — доказательство тому.

20 мая, 20:44

53-я минута. А гости продолжают давить. Впереди перспективно за мяч зацепился Болдырев.

20 мая, 20:43

Беншимол удвоил преимущество «Акрона» в матче с «Ротором»

52-я минута. ГОООЛ! 0:2. Фланговая подача слева и удар головой с центра штрафной в исполнении Беншимола.

20 мая, 20:41

51-я минута. Беншимолу вдоль лицевой не удалось вылезти на более выгодную позицию. Мяч упущен за пределы поля.

20 мая, 20:40

50-я минута. Подача со стандарта в направлении Дзюбы: есть удар головой — выше цели. Покидышев помешал.

20 мая, 20:40

49-я минута. Клещенко нарушил правила на бровке. Тольяттинцы активны в дебюте тайма.

20 мая, 20:39

48-я минута. Попытка подачи слева в исполнении Джурасовича — волгоградцы молниеносно вынесли мяч из штрафной.

20 мая, 20:37

46-я минута. Возобновилась игра в Волгограде. Впереди второй тайм. С мячом гости.

20 мая, 20:36

46-я минута. Хохлачев появился на поле. Давидян игру покинул.

20 мая, 20:35

46-я минута. Марадишвили заменен. На поле появился Лончар. Ожидаемая замена.

20 мая, 20:21

«Ротор» после первого тайма уступает «Акрону»

45+2-я минута. 1:0 — итог первого тайма в пользу тольяттинцев. Хороший футбол. Соперники друг друга достойны. По ходу первого тайма волгоградцы прибавляли. Представилю РПЛ после перерыва, вероятно, будет трудно удержать победный счет. Посмотрим, что изменится.

20 мая, 20:19

Беншимол открыл счет в матче «Акрона» с «Ротором»

45+1-я минута. 1:0 — гол в раздевалку. Угловой, действительно, принес успех гостям. Подача с угла поля — Эшковал сделал скидку, а Беншимол замкнул.

20 мая, 20:18

45+1-я минута. Угловой заработали гости. Возможно, последний шанс открыть счет в первом тайме.

20 мая, 20:17

45-я минута. Одна минута добавлена к первому тайму. Серьезных пауз не было.

20 мая, 20:16

44-я минута. Опасно! Трошечкин пробил из пределов штрафной — Эшковал принял мяч на себя. Угловой заработан волгоградцами.

20 мая, 20:15

43-я минута. Нарушение правил со стороны Болдырева. Опять же фол в атаке. Досталось Шильникову.

20 мая, 20:13

42-я минута. Офсайд зафиксирован у волгоградцев. Все старания Трошечкина оказались тщетны.

20 мая, 20:12

40-я минута. Джаковац и Лончар отправились разминаться у гостей. Похоже, после перерыва у тольяттинцев будет усиление.

20 мая, 20:10

39-я минута. Много борьбы. Роча считает, что против него сфолили, но у рефери иное мнение.

20 мая, 20:08

37-я минута. Неплохой удар в створ в исполнении Эльдарушева — Тереховский не без труда отбил. Напомним, что идет дождь — мяч и поле мокрые.

20 мая, 20:07

36-я минута. Фол в атаке усмотрели у Трошечкина в борьбе за мяч с Джурасовичем. Александр не согласен.

20 мая, 20:06

35-я минута. Бокоев снова трудится в защите. Он перевел мяч на угловой после удара Давидяна.

20 мая, 20:05

34-я минута. Бокоев выиграл борьбу за мяч после углового, потом атака второй волной — повторный удар, мяч у Тереховского.

20 мая, 20:03

32-я минута. Момент! Беншимолу позволили принять мяч в штрафной после паса Фернандеса, есть удар — едва в дальний угол не попал. Таких шансов больше может и не быть!

20 мая, 20:03

31-я минута. Мелкий фол в центре поля на Дзюбе. Естественно, в верховой борьбе — с Покидышевым.

20 мая, 20:02

30-я минута. У Беншимола, а потом и у Болдырева была возможность ударить после фланговой подачи, но они потеряли равновесие. С шипами не угадали?

20 мая, 20:00

29-я минута. А вот и опасный удар. Беншимол с фланга навесил, а Болдырев пробил головой — едва в дальний угол не попал.

20 мая, 19:59

28-я минута. Тереховский неспешно вводит мяч в игру. С таким отношением к делу голов сегодня может и не быть.

20 мая, 19:57

26-я минута. Подача с угла поля на дальнюю штангу: Данилкин пробил, но в створ не попал.

20 мая, 19:56

25-я минута. Роча снял воздух в собственной штрафной — очередная фланговая подача следовала.

20 мая, 19:55

23-я минута. Трошечкину удалось технично принять мяч в чужой штрафной. Тут же его накрыли. Впрочем, звучит свисток рефери — кто-то из волгоградцев сфолил в атаке.

20 мая, 19:54

22-я минута. Бокоев снова далеко ввел мяч из аута — до Дзюбы мяч доставить не удалось, но паника возникла.

20 мая, 19:52

21-я минута. Подача с углового — очень сильно на дальнюю штангу. Там никого из тольяттинцев не оказалось. Они атакуют.

20 мая, 19:51

20-я минута. Желтая карточка показана Шильникову. Причина — грубая игра на бровке.

20 мая, 19:50

19-я минута. Неплохо! Макаров пробил головой после фланговой подачи — тольяттинцы умудрились заблокировать. Угловой будет.

20 мая, 19:49

18-я минута. Болдырев пытался с фланга навесить на Дзюбу — неточно. Защитник перехватил мяч.

20 мая, 19:48

17-я минута. Попил водичку Клещенко и поднялся. Дзюба перед ним извинился.

20 мая, 19:47

16-я минута. Фол со стороны Дзюбы зафиксирован. Артем удивляется, а Клещенко на газоне.

20 мая, 19:45

14-я минута. Рискованный пас вперед от Бокоева — волгоградцы едва не перехватили. Подбор остался за Маратом.

20 мая, 19:44

13-я минута. Дзюба предъявляет Марадишвили. Артем не понял скидку партнера.

20 мая, 19:43

11-я минута. Момент! Бокоев далеко вбросил мяч — Дзюба сделал скидку, а Марадишвили пробил. Чагров отбил!

20 мая, 19:42

11-я минута. Джурасович пострадал почти что в центральном круге. Получил по голове.

20 мая, 19:41

10-я минута. Активен справа Давидян. Очередная подача — сквозняк, замыкать некому.

20 мая, 19:40

9-я минута. Попытка Беншимола как раз-таки пробить с линии штрафной — волгоградцы заблокировали.

20 мая, 19:40

8-я минута. Тольяттинцы налаживают контроль мяча. Зрители, ясное дело, не очень довольны.

20 мая, 19:38

7-я минута. Дождь зарядил в Волгограде. Команды вполне могут вспомнить о коварных при непогоде дальних ударах.

20 мая, 19:37

6-я минута. Давидян справа навешивал в центр штрафной — Шильников не поспел.

20 мая, 19:36

4-я минута. Эшковал рискованно придерживал соперника около своей штрафной — есть падение, но о пенальти речь не идет.

20 мая, 19:34

3-я минута. Теперь уже пас в штрафную хозяев в направлении Дзюбы — Артем до мяча не добрался.

20 мая, 19:34

2-я минута. Стандарт — ничего опасного. До удара дело не дошло. Волгоградцы в ответ делают дальний заброс — мяч у Тереховского.

20 мая, 19:33

1-я минута. С фола на Дзюбе началась встреча. Данилкин переусердствовал при отборе.

20 мая, 19:32

Матч «Ротора» и «Акрона» начался

1-я минута. Поехали! Встреча в Волгограде стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты волгоградского клуба.

20 мая, 19:28

Футболисты уже на поле. Звучит гимн России. Даже Дзюба поет.

20 мая, 18:47

Дзюба выйдет в стартовом составе «Акрона» на матч в Волгограде

Стартовый состав: Тереховский, Роча, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Джурасович, Бистрович, Марадишвили, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

Запасные: Гудиев, Васютин, Лончар, Попенков, Кузьмин, Хосонов, Базилевский, Джаковац, Дмитриев, Аревало, Пестряков.

20 мая, 18:47

Стартовый состав «Ротора» на матч с «Акроном»

Стартовый состав: Чагров, Шильников, Клещенко, Покидышев, Коротков, С. Макаров, Трошечкин, Азнауров, Данилкин, Давидян, Эльдарушев.

Запасные: Сугробов, Литвенок, Фомин, Симонян, Храмцов, Хохлачев, Кайнов, Сафронов, Алиев, Бардыбахин, Родионов, Дадич.

19 мая, 18:45

«Ротор» — «Акрон»: потери

У «Ротора» травмированы защитники Александр Клещенко, Томислав Дадич и Вячеслав Бардыбахин, полузащитники Анатолий Макаров, Ярослав Арбузов и Никита Плотников, а также нападающий Давид Давидян.

У тольяттинцев под вопросом выход на поле нападающего Артема Дзюбы, а полузащитник Стефан Лончар отбыл дисквалификацию.

19 мая, 18:40

«Ротор» — «Акрон»: очные матчи

Команды провели две встречи в сезоне-2021/22 в первой лиге, оба матча выиграл «Акрон». 11 сентября 2021-го тольяттинцы победили в гостях со счетом 2:1, а 19 марта 2022-го выиграли дома со счетом 1:0.

19 мая, 18:35

«Акрон»: результаты сезона в РПЛ

«Акрон» финишировал 13-м в итоговой таблице премьер-лиги, набрав в 30 турах 27 очков. До 12-го места, которое позволяло избежать переходных матчей, тольяттинской команде не хватило двух очков.

«Акрон» отвратительно провел концовку 2025-го и весь отрезок 2026 года: в 14 матчах тольяттинцы одержали лишь одну победу при 10 поражениях и трех ничьих. В первых 16 турах у команды поражений было вдвое меньше — пять.

19 мая, 18:30

«Ротор»: результаты сезона в ФНЛ

«Ротор» финишировал в Лиге PARI на четвертом месте, набрав в 34 турах 56 очков. Отставание от «Родины» и «Факела» составило 12 очков. Волгоградская команда показала второй результат по надежности в обороне — 26 пропущенных мячей, меньше только у «Родины» — 28. По голам у «Ротора» третий результат в лиге — 47 забитых мячей.

19 мая, 18:25

Где смотреть трансляцию матча «Ротор» — «Акрон»

Матч «Ротора» и «Акрона» в прямом эфире бесплатно покажут на платформе VK Видео в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

19 мая, 18:20

Дата, место и время начала матча «Ротор» — «Акрон»

Матч команд Дмитрия Парфенова и Мурата Искакова состоится в среду, 20 мая, в Волгограде на «Волгоград Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

19 мая, 18:15

В среду, 20 мая, «Ротор» и «Акрон» сыграют в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.

«Ротор» завершил сезон в Лиге PARI на четвертом месте вслед за «Родиной», «Факелом» и «Уралом». По ходу первенства волгоградцы сменили главного тренера. Если начинал сезон Денис Бояринцев, то с зимы командой руководит Дмитрий Парфенов.

«Акрон» финишировал 13-м в РПЛ. В тольяттинской команде также произошла смена тренера — прямо перед стыковыми матчами. Вместо Заура Тедеева командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет руководить Мурат Искаков.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ротор» — «Акрон». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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