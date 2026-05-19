«Акрон» обыграл «Ротор» в Волгограде благодаря дублю Беншимола: онлайн-трансляция первого стыкового матча

В среду, 20 мая, «Ротор» и «Акрон» сыграют в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.

«Ротор» завершил сезон в Лиге PARI на четвертом месте вслед за «Родиной», «Факелом» и «Уралом». По ходу первенства волгоградцы сменили главного тренера. Если начинал сезон Денис Бояринцев, то с зимы командой руководит Дмитрий Парфенов.

«Акрон» финишировал 13-м в РПЛ. В тольяттинской команде также произошла смена тренера — прямо перед стыковыми матчами. Вместо Заура Тедеева командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет руководить Мурат Искаков.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Ротор» — «Акрон». Присоединяйтесь!