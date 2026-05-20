Березуцкий: «На повторе вижу, что гола нет. Может, я плохо вижу, но к окулисту хожу — все нормально»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий считает, что судьи ошибочно засчитали гол махачкалинского «Динамо» в первом VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ (0:1). Игра прошла в Екатеринбурге.

«На повторе вижу, что гола нет. Возможно, я плохо вижу, но когда хожу к окулисту, вроде все нормально. Я вижу, что гола нет. Но, к сожалению, кто-то видит по-другому. Я не знаю, может, я ошибаюсь, это тоже допустимо», — цитирует Березуцкого ТАСС.

Нападающий «Динамо» Миро добил мяч головой после удара хавбека Мехди Мубарика в перекладину. Вратарь «Урала» Александр Селихов отбил удар и поймал мяч на линии ворот. Главный арбитр Антон Фролов засчитал гол после сигнала от помощника и подтвердил свое решение после переговоров с ВАР Иваном Абросимовым.

Ответная встреча между командами пройдет 23 мая в Каспийске и начнется в 16.00 по московскому времени.