«Ростов» выйдет из отпуска 17 июня

«Ростов» выйдет из отпуска 17 июня и соберется на клубной базе. Как информирует пресс-служба ростовчан, 18 и 19 июня игроки пройдут медицинское обследование.

Команда планирует провести шесть контрольных матчей. О соперниках, датах, времени и трансляциях «Ростов» сообщит дополнительно.

В сезоне-2025/26 «Ростов» с 33 очками занял 10-е место в чемпионате России.

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