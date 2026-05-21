Переходные матчи РПЛ-ФНЛ: дата и время ответных игр

Ответные VK Видео Переходные матчи состоятся в субботу, 23 мая. Махачкалинское «Динамо» на «Анжи Арене» в Каспийске принимает «Урал», а «Акрон» на «Самара Арене» в Самаре сыграет с «Ротором».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей. Следить за ключевыми событиями игр можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию эксклюзивно покажут на платформе VK Видео.

В первом матче «Динамо» — «Урал» победу одержали махачкалинцы (1:0), а в паре «Акрон» — «Ротор» выиграли тольяттинцы (2:0).

В чемпионате России сезона-2025/2026 «Акрон» с 27 очками занял 13-е место, а махачкалинское «Динамо» набрало 26 очков и финишировало 14-м.

В Первой лиге сезона-2025/26 «Урал» с 61 очком занял третье место, а «Ротор» набрал 56 очков и финишировал четвертым.