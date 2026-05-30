«Ростов» продлил контракт с Тимуром Сулеймановым

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба ростовчан.

Новое соглашение рассчитано на четыре года.

«Суля, мы желаем тебе яркой игры, голов, успешных матчей и побед нашему любимому клубу!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сулейманов перешел в «Ростов» из «Локомотива» летом 2025 года. В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее футболист также играл за «Пари НН».

«Ростов» с 33 очками финишировал на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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