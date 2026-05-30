«Крылья Советов» предложили новый контракт полузащитнику Рахмановичу на два года

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» предложили новый контракт полузащитнику Амару Рахмановичу сроком на 2 года.

Сам 32-летний боснийский футболист желает остаться в самарском клубе.

Рахманович выступает за «Крылья Советов» с сентября 2022 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.